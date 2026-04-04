ट्रंप की धमकी पर ईरान का करारा जवाब, निकाल ली ‘तैरती तबाही’; समंदर में डूब सकते हैं US वॉरशिप!

Iran Abu Mahdi missile specialty: ईरान को पाषाण युग में भेज देने की ट्रंप की धमकी पर शिया मुल्क ने करारा जवाब दिया है. उसने अब अपनी सबसे खतरनाक ‘तैरती तबाही’ निकाल ली है. यह इतनी खतरनाक है कि गहरे समंदर में खड़े US के बड़े वॉरशिप को भी जलसमाधि दे सकती है.
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How much threat to US from Iran Abu Mahdi Missile: ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में केवल बारूदी गंध ही नहीं फैल रही है बल्कि दुनिया को ऐसे-ऐसे हथियार भी देखने को मिल रहे हैं. जो अब तक ईरान के गोदामों में सुरक्षित रखे हुए थे. ट्रंप की ईरान को खत्म करने की धमकी के बाद खलीफा ने अब अपने मिसाइल गोदाम से ऐसा अस्त्र निकाल लिया है, जो तैरते हुए अमेरिकी युद्धपोतों की समंदर में ही समाधि बना देगा.
ईरान ने अब मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के साथ-साथ अमेरिका को हिट करने का भी सॉलिड प्लान तैयार कर लिया है. जिसके तहत अब ईरान अपने मिसाइलों के भारी-भरकम जखीरे से वो 'वरुणास्त्र' निकालने जा रहा है, जो अमेरिकी सेना को ईरान में घुसने नहीं देगा.
ये ईरान का ट्रंप को क्लियर कट जवाब है. इसलिए ट्रंप ने धमकाया तो ईरान ने अपना 'वरुणास्त्र' निकाल लिया है. ईरान के इस वरुणास्त्र का नाम है. ये मिसाइल ट्रंप के मुंह पर तमाचा मार रही है. ट्रंप के उस दावे को झूठा ठहरा रही है. जिसमें वो कह रहे हैं ईरान की नेवी खत्म हो गई है, एयर फोर्स पानी भर रही है और ड्रोन तबाह हो चुके हैं.
साफ है ईरान, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से घबराया नहीं है बल्कि अपने गोदाम से उसने अबू महदी नाम की ये एंटी शिप मिसाइल निकाल ली है, जो हजारों किलोमीटर दूर से ही अमेरिकी युद्धपोतों को डुबा सकती है.
अबू महदी मिसाइल की खासियत ही यही है कि ये लंबी दूरी से दुश्मन के बड़े जहाजों को निशाना बना सकती है. ये एक लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है, जो टर्बोजेट इंजन से चलती है और जमीन या समुद्र, यहां तक कि पानी की गहराई से भी लॉन्च की जा सकती है.
इसकी खासियत ये है कि ये समुद्र की सतह के बहुत करीब उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार पर इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है. अबू महदी मिसाइल अमेरिका के बड़े युद्धपोतों, खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर को दूर से खतरा पहुंचाकर वो तबाही मचा सकती है. जिसकी ट्रंप ने कल्पना भी नहीं की होगी.
यानी अब तक जो अमेरिकी युद्धपोत ये मानकर चलते थे कि तट से दूर खुले समुद्र में वो सुरक्षित हैं, लेकिन ईरान की इस नई तकनीक से 1,000 किलोमीटर की दूरी भी अब दूरी नहीं कहलाएगी.अबू महदी मिसाइल अब फारस की खाड़ी के संकरे रास्तों से निकलकर गहरे समुद्र में खड़े अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप्स का काल बन सकती है.
ईरान की ये मिसाइल अमेरिका की शान बने हुए बड़े युद्धपोतों USS गेराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन के लिए तबाही का दूसरा नाम है. ट्रंप के लिए चिंता की बात ये है कि अमेरिकी नौसेना के तेल टैंकर और ट्रांसपोर्ट जहाज अक्सर भारी मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस नहीं होते हैं. यही ट्रंप की कमजोर नब्ज है, लेकिन ये ईरान की सबसे बड़ी मजबूती है.
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अबू महदी की लंबी रेंज ईरान को इन कमजोर कड़ियों पर हमला करने की ताकत देने वाली है. ऐसे में अगर एक भी सप्लाई शिप को नुकसान पहुंचता है, तो पूरे अमेरिकी ऑपरेशन की कमर टूट सकती है. ऐसे में जो ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान कर रहे हैं, उसमें ईरान की ये मिसाइल समुद्री लहरों पर सवार होकर अमेरिका के सपनों पर पानी फेर सकती है .अमेरिकी नौसेना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए ये बड़ी चुनौती है.
‘अबू महदी’ मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी चालाकी है. यानी अमेरिका के लिए ये ईरान के गोदाम से निकली तैरती तबाही है. जिससे बच पाना अमेरिकी युद्धपोतों के लिए मुश्किल हो सकता है.