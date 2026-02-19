US जंग का ऐलान होते ही ईरान, रूस-चीन तीनों ने कसी कमर! बंद कमरे में IAEA प्रमुख से की मीटिंग, न्यूक्लियर डील या आर-पार की होगी लड़ाई?

मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और माहौल ऐसा बन गया है जैसे किसी बड़े टकराव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी हो. अमेरिका ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपना लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर नई न्यूक्लियर डील नहीं बनी तो हालात “बहुत खराब” हो सकते हैं. पेंटागन ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती शुरू कर दी है. दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS Gerald R. Ford भेजा गया है, हजारों सैनिक, F-35 फाइटर जेट्स और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अलर्ट मोड में हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संभावित सैन्य कार्रवाई कभी भी शनिवार से शुरू हो सकती है और यह ऑपरेशन हफ्तों तक चल सकता है. फोर्ट ब्रैग में दिए भाषण में ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान में “रिजीम चेंज” सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है.

ईरान का जवाब होर्मुज स्ट्रेट में एक्सरसाइज, मिसाइल संकेत और रूस के साथ तैयारी

अमेरिकी दबाव के बीच ईरान भी पीछे हटता नहीं दिख रहा. होर्मुज जलडमरूमध्य में बड़े सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए गए हैं और रॉकेट लॉन्च की नोटिस जारी की गई है. रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की योजना भी बनाई गई है. ईरान के सुप्रीम लीडर Ali Khamenei ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना को भी “करारा जवाब” मिल सकता है. इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.

बंद कमरे की कूटनीति, ईरान, रूस और चीन की IAEA चीफ से अहम मुलाकात

इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच 18 फरवरी को ईरान, रूस और चीन ने एक साथ कूटनीतिक मोर्चा संभालते हुए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency) के प्रमुख Rafael Grossi से वियना में बंद कमरे में अहम बैठक की. बताया गया कि बातचीत ईरान के “शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम” और मार्च में होने वाली IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठक की रणनीति पर केंद्रित रही. तीनों देशों ने एक संयुक्त पत्र सौंपकर आपसी समन्वय और सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया. कूटनीतिक हलकों में इसे आने वाले बड़े फैसलों की तैयारी माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका-ईरान बैकचैनल टॉक्स; डील की उम्मीद या दबाव की रणनीति?

यह बैठक ऐसे समय हुई जब ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत तेज है. ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने जिनेवा में अमेरिकी प्रतिनिधियों से अप्रत्यक्ष वार्ता की, जिसमें राफेल ग्रॉसी भी मौजूद रहे. यह दूसरा दौर था, जबकि पहला 6 फरवरी को मस्कट में हुआ था. अमेरिकी टीम की कमान विशेष दूत Steve Witkoff और ट्रंप के दामाद Jared Kushner के हाथ में रही. ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली और मेडिकल उपयोग के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों को अब भी शक बना हुआ है.

क्यों अहम है वियना की यह बैठक?

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मुलाकात साफ संकेत देती है कि ईरान अकेला नहीं है और रूस-चीन खुलकर उसके साथ खड़े हैं. IAEA की अगली बैठक तय करेगी कि बातचीत आगे बढ़ेगी या तनाव और गहराएगा. एक तरफ कूटनीति का रास्ता खुला है, जहां नई डील की उम्मीद जिंदा है. दूसरी तरफ सैन्य विकल्प भी टेबल पर है. ईरान अपनी परमाणु साइट्स को मजबूत कर रहा है और संकेत दे चुका है कि हमला हुआ तो जवाब मिसाइलों से दिया जाएगा. यानी दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां अगला कदम तय करेगा. समझौता होगा या मिडिल ईस्ट फिर जंग की आग में झुलसेगा.