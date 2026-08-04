/यह तुम्हारे पास आखिरी मौका... ईरान पर नहीं पड़ रहा ट्रंप की धमकी का असर? बोला- पूरी ताकत से देंगे जवाबी कार्रवाई

West Asia War: पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि तेहरान मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए वह अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्रवाई करेगा. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अंतिम समझौते पर पहुंचने का आखिरी मौका देने की चेतावनी दी.
ईरान के सरकारी न्यूज मीडिया 'प्रेस टीवी' के मुताबिक, पेजेशकियान ने कहा,' इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान क्षेत्र में तनाव या अस्थिरता को बढ़ाना नहीं चाहता है. हालांकि, वह देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्रवाई करेगा.'
पेजेशकियान की यह टिप्पणी ट्रंप के उस दावे के कुछ घंटों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और वाशिंगटन ने सऊदी अरब, UAE, कतर और ईरान की रिक्वेस्ट के बाद बड़े पैमाने पर सैन्य हमले को रोक दिया है, ताकि डिप्लोमैसी को एक और मौका दिया जा सके. ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया था. उन्होंने कहा,' यह आखिरी मौका है. ऐसा नहीं है कि अगर यह नहीं हुआ, तो उनके पास एक अच्छे डॉक्यूमेंच पर हस्ताक्षर करने का यह आखिरी मौका है.' उन्होंने दावा किया कि ये बातचीत ईरान के आग्रह पर हो रही थी और इसे सऊदी अरब, UAE, कतर और कई अन्य देशों का समर्थन मिला था.
ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करने के बावजूद पहले बातचीत से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने के लिए बातचीत चल रही है और जल्द इस रूट से शिपिंग चालू करने पर फोकस किया जाएगा. हालांकि, ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाईने कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत में शामिल नहीं है और न ही कोई बैठक प्लान की गई है.
बघाई ने कहा कि ईरान एकमात्र ओमान के साथ राजनयिक बातचीत कर रहा है. वह भी होमुज स्ट्रेट के से जहाजों के सुरक्षीत रूप से गुजरने को लेकर होती है. 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक बघाई ने कहा कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची इस समय इराक में धार्मिक तीर्थयात्रा पर हैं और उन्हें छोड़कर सभी ईरानी वार्ताकार देश के अंदर ही हैं. अमेरिका और ईरान के बीच विरोधाभास से भरे बयान दोनों देशों के बीच पिछले 6 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की कोशिशों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं.