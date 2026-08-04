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यह तुम्हारे पास आखिरी मौका... ईरान पर नहीं पड़ रहा ट्रंप की धमकी का असर? बोला- पूरी ताकत से देंगे जवाबी कार्रवाई


US-Iran Conflict: अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में संघर्ष को लेकर पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं. एक तरफ ईरान ने अपने देश की सुरक्षा के लिए पूरी क्षमता के साथ कार्रवाई करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 04, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:45 PM IST
यह तुम्हारे पास आखिरी मौका... ईरान पर नहीं पड़ रहा ट्रंप की धमकी का असर? बोला- पूरी ताकत से देंगे जवाबी कार्रवाई

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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