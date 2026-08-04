/यह तुम्हारे पास आखिरी मौका... ईरान पर नहीं पड़ रहा ट्रंप की धमकी का असर? बोला- पूरी ताकत से देंगे जवाबी कार्रवाई

पेजेशकियान की यह टिप्पणी ट्रंप के उस दावे के कुछ घंटों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और वाशिंगटन ने सऊदी अरब, UAE, कतर और ईरान की रिक्वेस्ट के बाद बड़े पैमाने पर सैन्य हमले को रोक दिया है, ताकि डिप्लोमैसी को एक और मौका दिया जा सके. ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया था. उन्होंने कहा,' यह आखिरी मौका है. ऐसा नहीं है कि अगर यह नहीं हुआ, तो उनके पास एक अच्छे डॉक्यूमेंच पर हस्ताक्षर करने का यह आखिरी मौका है.' उन्होंने दावा किया कि ये बातचीत ईरान के आग्रह पर हो रही थी और इसे सऊदी अरब, UAE, कतर और कई अन्य देशों का समर्थन मिला था.