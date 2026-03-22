असली हाहाकार तो अब मचेगा! ईरान बोला-अगर अमेरिका ने पावर प्लांट्स पर किए हमले तो पूरी तरह बंद कर देंगे होर्मुज

Iran's threat to US to close Hormuz Strait: यूएस-इजरायल बनाम ईरान के बीच पिछले 23 दिनों से चल रही जंग अब और विनाशकारी होती नजर आ रही है. ईरान ने धमकी दी है कि अगर यूएस ने उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया तो वह होर्मुज स्ट्रेट को सभी देशों के लिए पूरी तरह बंद कर देगा और किसी भी जहाज को वहां से गुजरने नहीं देगा. ईरान की इस धमकी के बाद दुनिया में तेल-गैस संकट ज्यादा गहराने के आसार जताए जा रहे हैं.

ट्रंप ने ईरान को दिया है 24 घंटे का अल्टीमेटम

बताते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी करते हुए चेतावनी दी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट 48 घंटे में बिना किसी धमकी के पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के विभिन्न पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा. उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत ईरान के सबसे बड़े प्लांट को नष्ट करके की जाएगी. इसके बाद बाकी प्लांट्स को बर्बाद किया जाएगा.

दुनिया में तेल सप्लाई हुई प्रभावित

ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि यह कदम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बहाल करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी स्ट्रेट से विश्व का 20% तेल और गैस गुजरता है. उन्होंने यह भी कहा कि तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं और बीमा लागत आसमान छू रही है.

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ईरान ने यूएस को दी जवाबी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति की इस धमकी से ईरान बिलबिला गया. ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अगर यूएस या इजरायल ने उसके पावर प्लांट्स या ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया तो वह क्षेत्र में बने सभी अमेरिकी-इजरायली ऊर्जा, आईटी और नमकीन पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स को निशाना बनाएगा.

दुनिया में फैल सकती है महंगाई

इस एस्केलेशन के बीच यूएस ने पहले ही खार्ग द्वीप पर ईरानी मिसाइल और माइन स्टोरेज सुविधाओं को नष्ट कर दिया है, जिससे ईरान की स्ट्रेट बंद करने की क्षमता पहले से काफी कम हो गई है. डिफेंस एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह युद्ध और बढ़ा तो यूरोप, एशिया और अमेरिका में तेल-गैस की भारी कमी हो जाएगी. जिससे बड़े पैमाने पर महंगाई और आर्थिक मंदी फैल सकती है. खासकर तब, जब ईरान ने पहले ही सऊदी, कतर और इजरायल के ऊर्जा ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं.