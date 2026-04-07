'इस बार दोगुना करेंगे हमला...,' ईरानी कमांडर की खुली चुनौती, US-इजरायल पर डबल अटैक

West Asia War: पश्चिम एशिया में पिछले महीने से लगातार जारी संघर्ष के बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के एयरोस्पेस फोर्स कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल माजिद मूसावी का बयान सामने आया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह जंग का नया चरण है और हम फतेह और खैबरशेकन मिसाइलों के लिए नए लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ सभी पिछले हमलों को दोगुना करेंगे.

शुरू होगा जंग का नया चरण

बता दें कि IRGC के एयरोस्पेस कमांडर ने फतेह और खैबर-शेकान मिसाइलों के लिए नए ट्विन लॉन्चर तैनात करते हुए जंग के नए चरण की घोषणा की है. वहीं ईरान ने अपने दक्षिण में स्थित पड़ोसी देशों से आग्रह किया है कि वे अमेरिकी मिलिट्री को अपने एयरस्पेस और अपने इलाके का इस्तेमाल न करने दें. बता दें कि कमांडर की ओर से दी गई चेतावनी ने पश्चिम एशिया में स्थिति को और बिगड़ने का संकेत दिया है. जंग जारी रही तो लोगों की मुश्किलें अधिक बढ़ सकती हैं.

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'आप युद्ध शुरू करेंगे, तो उसे खत्म नहीं कर पाएंगे...'

इस बीच भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फतहली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर इजरायल-अमेरिका को धमकी देते हुए लिखा,' हमने कहा था कि अगर आप युद्ध शुरू करेंगे, तो उसे खत्म नहीं कर पाएंगे. और हमने फिर से कहा है, अगर आप हमारे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे... पिछली गलतियों से सीखिए.'

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पड़ोसियों को चेतावनी

बता दें कि इजरायल और अमेरिका जहां ईरान पर मिलकर हमला कर रहे हैं तो वहीं ईरान भी लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है. ईरान की IRGC ने जंग को लेकर अपने पड़ोसी देशों को भी धमकी है. उसने कहा कि वह अमेरिका के दोस्तों पर भी हमला करेगा. IRGC ने कहा,' हम अमेरिका और उसके पार्टनर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह टारगेट करेंगे कि अमेरिका और उसके साथी सालों तक इस इलाके के तेल-गैस से दूर रहेंगे. अमेरिका के इलाके के पार्टनर्स को यह भी पता होना चाहिए कि आज तक हमने अच्छे पड़ोसियों के लिए बेहद ज्यादा संयम बरता है.'