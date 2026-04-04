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Hindi Newsदुनियाआपका बेटा ट्रंप से ज्यादा हमारे पास सेफ..., लापता पायलट की मां से क्या बोला ईरान?

'आपका बेटा ट्रंप से ज्यादा हमारे पास सेफ...,' लापता पायलट की मां से क्या बोला ईरान?


Iran-US Conflict: ईरान के पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका स्थित दूतावासों ने ईरान में लापता अमेरिकी F-15 विमान के पायलट की मां को कड़ी चेतावनी दी है. दूतावास ने कहा कि उनके बेटे को ईरान से ट्रंप शासन में खतरा है.    

Reported By:  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 04, 2026, 06:39 PM IST
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'आपका बेटा ट्रंप से ज्यादा हमारे पास सेफ...,' लापता पायलट की मां से क्या बोला ईरान?

Middle East War: ईरान ने शुक्रवार ( 3 अप्रैल 2026) को 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया, जिसमें से एक क्रू मेंबर को बचा लिया गया है और वहीं दूसरा अभी तक लापता है. इस घटना ने पश्चिम एशिया की जंग में और ज्यादा तनाव पैदा कर दिया है. इस बीच ईरान के पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका स्थित दूतावासों ने इन 2 F-15 विमानों के पायलटों में से एक की मां को तीखी प्रतिक्रिया दी है.  

'ईरान से ज्यादा ट्रंप शासन में खतरा...'

ईरानी दूतावासों ने अपने 'X' पर सैनिकों के प्रति ईरान के बर्ताव को उजागर करते हुए उनकी मां को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके बेटों को ईरानी हिरासत की मुकाबले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में ज्यादा खतरा है.  पाकिस्तान स्थित ईरानी दूतावास ने लिखा,' यह सुनिश्चित करें कि आपके बेटे ईरान की हिरासत में रहने की तुलना में ट्रंप के साथ अधिक खतरे में हैं. प्रार्थना करें कि उन्हें अमेरिकी बचाव दल द्वारा खोजे जाने की बदले ईरान द्वारा ही बंदी बनाकर रखा जाए. एक मुस्लिम और सभ्य ईरानी होने के नाते हम जानते हैं कि हिरासत में बंदियों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है.'  

ये भी पढ़ें- ट्रंप शासन में बड़ा भूचाल, रातों-रात बर्खास्त हो सकते हैं ये ऑफिसर्स, हिट लिस्ट में काश पटेल का भी नाम 

'हम अमेरिका की तरह स्टोन एज में नहीं जीते....' 

साउथ अफ्रीका स्थित दूतावास ने आगे लिखा,' ईरान में तथाकथित मानवीय कानूनों के लिखे जाने से बहुत पहले ही युद्धबंदियों के अधिकार परिभाषित किए जा चुके थे. हम युद्धबंदियों के साथ आपके बर्बर सहयोगियों, जायोनिस्टों जैसा व्यवहार नहीं करते. हमारी एक ईरानी सभ्यता है. हम अमेरिका की तरह स्टोन एज में नहीं जीते.'    

ये भी पढ़ें- 'होर्मुज खोलकर बहाएंगे तेल...,' बौखलाए ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी, समुद्री मार्ग पर करेंगे कब्जा?

क्यों आई प्रतिक्रिया? 

बता दें कि ईरान की प्रतिक्रिया पायलट की मां की ओर से सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के बाद आई, जिसमें उन्होंने युद्ध अभियान के दौरान मार गिराए गए लापता अमेरिकी F-15 फाइटर जेट के पायलटों के लिए प्रार्थना करने की अपील की थी. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा,' आज रात कृपया उन 2 F-15 पायलटों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें मार गिराया गया था. मेरा एक बेटा लड़ाकू पायलट है और मुझे अभी तक उससे या उसकी यूनिट से कोई खबर नहीं मिली है. मेरा दिल चिंता से भारी है. कृपया सभी पायलटों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें.' 

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