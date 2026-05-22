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Hindi Newsदुनियाअमेरिका की उड़ी नींद! ईरान ने गुपचुप कर ली है महायुद्ध की तैयारी, सुपरपावर को मजा चखाने का पूरा प्लान लीक?

अमेरिका की उड़ी नींद! ईरान ने गुपचुप कर ली है महायुद्ध की तैयारी, सुपरपावर को मजा चखाने का पूरा प्लान लीक?

सूत्रों के मुताबिक, ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद सीजफायर के दौरान ड्रोन निर्माण की गतिविधियां फिर से तेज होने लगी हैं. इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर पड़ सकता है. खास तौर पर उन इलाकों में चिंता बढ़ गई है, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 22, 2026, 04:49 PM IST
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बदला लेने को तड़प रहा ईरान? ट्रंप को दे दी खुली चुनौती, ये खतरनाक तैयारियां देख कांप उठा अमेरिका!
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28 फरवरी को अमेरिका और इजयरायल के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद दुनिया भर में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि ईरान की डिफेंस फोर्स को बड़ा झटका लगा है. कई विश्लेषकों ने तो यहां तक मान लिया था कि तेहरान को अपनी रक्षा क्षमताएं संभालने में लंबा वक्त लगेगा. लेकिन अब सामने आई नई जानकारी इस धारणा को पूरी तरह पलटती दिख रही है. अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है. 

इस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के ताजा आकलन बताते हैं कि ईरान अपनी सैन्य और रक्षा उत्पादन क्षमता को बेहद तेज रफ्तार से फिर से तैयार कर रहा है. इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया अमेरिका-इजरायल हमले के बाद ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया है. अब उसके पास डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं बचा है. लेकिन ईरान इतने भीषण हमलों के बावजूद काफी तेजी से इसकी भरपाई शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, ईरान ने हथियार निर्माण, मिसाइल सिस्टम और सैन्य उपकरणों से जुड़े कई अहम ठिकानों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है. यही वजह है कि ईरान की तैयारी से पश्चिमी देशों की चिंता एक बार फिर से बढ़ने लगी है. 

ईरान की तैयारियों से डरे अमेरिका और सहयोगी देश?

ईरान की इन्हीं तैयारियों को देखकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को भय सता रहा है. अगर ईरान इसी गति से अपनी  यही रफ्तार जारी रही तो ईरान जल्द ही पहले जैसी मजबूती हासिल कर लेगा.इस रिपोर्ट में अब इस बात के भी संकेत दिए गए हैं कि ईरान केवल नुकसान की भरपाई ही नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सैन्य तैयारियों को और आधुनिक बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा रहा है. ऐसे में अब मिडिल ईस्ट में अगले कितने दिनों तक शांति बहाल रहेगी अब इस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. 

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खुफिया रिपोर्ट में अमेरिका दावे को खारिज किया

ईरान को लेकर ये नई खुफिया रिपोर्ट अमेरिकी सेंट्रल कमांड(CENTCOM) के कमांडर जनरल ब्रैड कूपर के उन सभी दावों को खारिज करती है, जो कि बीते दिनों उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के सामने किए थे. ईरान पर हमले के दौरान जनरल कूपर ने इस बात का दावा किया था कि अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के डिफेंस सिस्टम का लगभग 90 फीसदी हिस्सा पूरी तरह से नष्ट कर दिया है. अब तेहरान को इन हमलों की तबाही से उबरने में कई साल लग जाएंगे. आइए आपको बताते हैं कि ईरान ने सीजफायर के दौरान कितनी तेजी से अपनी रक्षा के लिए तैयारियां की हैं. 

फिर से शुरू किया अटैकिंग ड्रोन्स का प्रोडक्शन

अमेरिका और इजरायल ने सबसे पहले ईरान के ड्रोन प्रोडक्शन एरिया को निशाना बनाया था. अमेरिका का इस हमले के पीछे मकसद था कि वो ड्रोन प्रोडक्शन के बुनियादी सिस्टम को ही ईरान से उखाड़ फेंके ताकि वो इस उपकरण के बिना खुद को असहाय मान ले. सीजफायर के बाद मिली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संघर्षविराम के महज 45 दिनों के भीतर ही ईरान ने अपने घातक अटैक ड्रोन्स के प्रोडक्शन साइकिल को फिर से एक्टिव कर दिया है. अब ये तेहरान की ओर से अमेरिका-इजरायल को सबसे बड़ा झटका है.

क्षतिग्रस्त कारखानों को फिर से शुरू किया

अमेरिकी हमलों के दौरान हुए नुकसान को लेकर अब सीजफायर के दिनों में ईरान न केवल टूटे हुए ढांचों की मरम्मत नहीं कर रहा, बल्कि अपनी असेंबली और प्रोडक्शन लाइन्स को अपडेटेड तकनीकि से अपग्रेड भी कर रहा है. ईरान ने हमलो के दौरान क्षतिग्रस्त हुए कारखानों को एक बार फिर से शुरू करके इस बात के संकेत दे दिए हैं कि उसके पास हथियार बनाने के लिए जरूरी रॉ मैटेरियल और तकनीकी पुर्जों का बैकअप पहले से मौजूद था.

मिसाइल लॉन्चर्स को फिर से ठीक कर तेजी से सुधार

अमेरिकी हमलों के दौरान क्षतिग्रस्त किए गए मिसाइल लॉन्च पैड्स और मोबाइल लॉन्चर्स का ईरान की IRGC के इंजीनियरों ने बहुत तेजी से सुधार किया. ईरानी इंजीनियर्स ने युद्धस्तर काम करते हुए नए मिसाइल लॉन्चर्स भी तैयार किए. ईरान की ये त्वरित कार्यवाही दिखाती है कि तेहरान की जवाबी हमला करने की क्षमता बहुत तेजी से पुरानी स्थिति में लौट रही है. 

 US के खुफिया प्रेडिक्शंस और उनकी टाइमलाइन्स को ध्‍वस्त करना

अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर इतने भीषण हमले किए थे कि उन्हें इस बात का अनुमान था कि ईरान पर प्रतिबंधों की मार और भारी बमबारी की वजह से ईरान के डिफेंस सेक्टर को फिर से खड़ा होने में काफी लंबा समय लगेगा लेकिन ईरान ने अपनी स्वदेशी और कुशल इंजीनियरिंग के दम पर अमेरिका सहित उसके सहयोगी देशों के आकलन को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया. 

प्रॉक्सी संगठनों से हथियारों की सप्लाई चेन को जिंदा रखना

ईरान ने एक तरफ अपनी घरेलू सैन्य क्षमताओं को दोबारा मजबूत करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर उसने लेबनान, यमन और इराक में सक्रिय अपने सहयोगी गुटों तक हथियार और सैन्य सामान पहुंचाने की सप्लाई भी जारी रखी है. माना जा रहा है कि तमाम दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद तेहरान ने अपने नेटवर्क को कमजोर नहीं पड़ने दिया. 

यह भी पढ़ेंः दिखावे की दोस्ती या जंग की तैयारी? US-ईरान वार्ता में रोड़ा बन रही हैं ये दो चीजें

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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