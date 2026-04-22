Iran-Pakistan Tension: पाकिस्तान के बॉर्डर से घुस रहे थे आतंकवादी, गोलियां बरसाकर ईरान की फौज ने पहुंचा दिया जहन्नुम

Iran Security Forces: रिपोर्ट्स में कहा गया जैश अल-अदल आतंकी संगठन की एक ऑपरेशनल टीम को ईरानी सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया. ये आतंकी पाकिस्तान की तरफ से रास्क इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे.
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Iran-Pakistan Conflict: एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर बातचीत अधर में लटकी हुई है. दूसरे दौर की वार्ता का अता-पता नहीं है. उधर शिया मुल्क की सेना ने पाकिस्तान की सीमा से घुसे कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है. इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है.
दिलचस्प बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो देश 'पोस्टमैन' बन रहा है, वह पाकिस्तान ही है. उसकी आतंकी जमीन पर ही शांति वार्ता होनी है. यानी एक तरफ पाकिस्तान ईरान-अमेरिका के बीच शांति वार्ता करवाने का स्वांग रच रहा है और दूसरी तरफ उसकी सीमा से आतंकी ईरान में घुस रहे हैं.
रिपोर्ट्स में कहा गया जैश अल-अदल आतंकी संगठन की एक ऑपरेशनल टीम को ईरानी सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया. ये आतंकी पाकिस्तान की तरफ से रास्क इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे.
मामला ईरान के सिस्तान-बलोचिस्तान प्रांत का है. अपनी रिपोर्ट में तसनीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि जैश अल-अदल के कई आतंकवादियों को ईरानी सुरक्षाबलों ने मार गिराया है. इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं.
यह एक बलूच सुन्नी आतंकी संगठन है. यह आईआरजीसी और ईरान की पुलिस पर हमले करता रहता है. 2012 से यह पाकिस्तान-ईरान के बॉर्डर पर एक्टिव है. कई बार रास्क क्षेत्र में उसकी और ईरानी सुरक्षाबलों के साथ झड़प हो चुकी है.
ईरान-पाकिस्तान संबंधों में एक बड़ी अड़चन बन गया है. दोनों देशों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं. वे एक-दूसरे पर सीमा पार से दखलअंदाजी की अनुमति देने का आरोप लगाते हैं. ईरान, पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि वह सीमावर्ती इलाकों, खासकर बलूचिस्तान में, जैश अल-अदल के उग्रवादियों को सुरक्षित पनाहगाहें मुहैया करा रहा है. वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान ईरान पर बलूच राष्ट्रवादी-अलगाववादी समूहों-बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है.