ईरान के जब्त अरबों डॉलर हड़पेगा अमेरिका! खाड़ी देशों की 'वॉर रिकवरी' के नाम पर महाप्लान तैयार

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसके हमलों में दोनों खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया. दूसरी ओर अमेरिकी सेना का कहना है कि आने वाली छह मिसाइलों को वायु रक्षा प्रणाली ने रास्ते में ही मार गिराया, जबकि एक अन्य मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकी. इन ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाइयों ने पहले से ही ठप पड़े कूटनीतिक प्रयासों को और मुश्किल बना दिया है. तेहरान अपनी कई प्रमुख मांगों पर अड़ा हुआ है. इनमें करीब 24 अरब डॉलर की जमी हुई आय को जारी करने की मांग भी शामिल है. ईरान के सर्वोच्च नेता के एक सलाहकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में किसी भी शांति समझौते के लिए इस धनराशि की वापसी अनिवार्य शर्त बनी रहेगी. इसके अलावा ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले समुद्री मार्गों पर अपना प्रभाव बनाए रखने और तेल निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों में राहत की भी कोशिश कर रहा है.