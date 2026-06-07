ईरान के जब्त अरबों डॉलर हड़पेगा अमेरिका! खाड़ी देशों की 'वॉर रिकवरी' के नाम पर महाप्लान तैयार

ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका अब एक नई वित्तीय रणनीति पर काम कर रहा है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन उन ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है जो विभिन्न प्रतिबंधों के कारण फिलहाल फ्रीज हैं. इन संसाधनों का उपयोग खाड़ी क्षेत्र के उन सहयोगी देशों की मदद के लिए किया जा सकता है, जिन्हें युद्ध के दौरान नुकसान उठाना पड़ा है. वहीं सेंट्रल कमांड दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के दो 'वन-वे अटैक ड्रोन' मार गिराए, जिनसे 'होर्मुज जलडमरूमध्य में अंतरराष्ट्रीय समुद्री आवाजाही को खतरा था.'
सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ट्रेजरी विभाग उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रहा है ताकि ईरान की संपत्तियों को भविष्य में पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके. खासतौर पर उन मामलों में, जहां क्षेत्रीय देशों को ईरान की सैन्य गतिविधियों से क्षति पहुंची है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बेसेंट ने अधिकारियों को खाड़ी देशों से विस्तृत वित्तीय आकलन जुटाने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य यह जानना है कि युद्ध शुरू होने के बाद बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी.
अमेरिकी ट्रेजरी यह भी जांच कर रहा है कि क्या पहले से जब्त या फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों का उपयोग उन नुकसानों की भरपाई में किया जा सकता है, जो संघर्ष के दौरान पहले ही हो चुके हैं. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन संपत्तियों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा. इनमें विदेशी बैंकों में जमा धनराशि भी हो सकती है और ईरान से जुड़ी अन्य भौतिक संपत्तियां भी. यह प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत भी जारी है. तेहरान लगातार यह मांग करता रहा है कि किसी भी संभावित समझौते के लिए उस पर लगे प्रतिबंधों में राहत दी जाए और विदेशों में फंसी अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियों को मुक्त किया जाए.
फरवरी के आखिर में संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान पर आरोप है कि उसने समय-समय पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनका निशाना सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे खाड़ी देश बने. सूत्रों का कहना है कि वाशिंगटन की सोच दोहरे उद्देश्य पर आधारित है. पहला, ईरान को उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराना और दूसरा, अमेरिका के रणनीतिक साझेदार देशों पर पड़ रहे वित्तीय बोझ को कम करना. यह विवादास्पद योजना ऐसे दौर में सामने आई है जब संघर्षविराम लागू होने के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई की घटनाएं जारी हैं.
तनाव हाल में तब और बढ़ गया जब शनिवार तड़के अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित गोरुक और केश्म द्वीप पर ईरानी तटीय रडार ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, यह कार्रवाई उन ईरानी ड्रोन को रोके जाने के बाद की गई जिन्हें क्षेत्र की महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक गतिविधियों के लिए खतरा माना गया था. अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए कथित रडार हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागीं. कुवैती अधिकारियों के मुताबिक सात बैलिस्टिक मिसाइलें आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजरीं. इनसे कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. वहीं बहरीन में हालात को देखते हुए चेतावनी सायरन बजाए गए और लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए.
ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसके हमलों में दोनों खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया. दूसरी ओर अमेरिकी सेना का कहना है कि आने वाली छह मिसाइलों को वायु रक्षा प्रणाली ने रास्ते में ही मार गिराया, जबकि एक अन्य मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकी. इन ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाइयों ने पहले से ही ठप पड़े कूटनीतिक प्रयासों को और मुश्किल बना दिया है. तेहरान अपनी कई प्रमुख मांगों पर अड़ा हुआ है. इनमें करीब 24 अरब डॉलर की जमी हुई आय को जारी करने की मांग भी शामिल है. ईरान के सर्वोच्च नेता के एक सलाहकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में किसी भी शांति समझौते के लिए इस धनराशि की वापसी अनिवार्य शर्त बनी रहेगी. इसके अलावा ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले समुद्री मार्गों पर अपना प्रभाव बनाए रखने और तेल निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों में राहत की भी कोशिश कर रहा है.
वार्ता में जारी गतिरोध के बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थता का प्रयास किया है. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी शनिवार को तेहरान पहुंचे और वहां उन्होंने इस्लामाबाद के शीर्ष नेतृत्व का विशेष संदेश ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई तक पहुंचाया. फिलहाल खाड़ी क्षेत्र के समुद्री इलाकों से लेकर लेबनान की सीमाओं तक जारी सैन्य टकराव अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है. संघर्ष विराम को स्थायी और भरोसेमंद शांति समझौते में बदलने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन मौजूदा हालात इस दिशा में राह आसान नहीं बनने दे रहे.
सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के दो 'वन-वे अटैक ड्रोन' (एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन) मार गिराए, जिनसे 'होर्मुज जलडमरूमध्य में अंतरराष्ट्रीय समुद्री आवाजाही को खतरा था.' अमेरिकी सेना के जारी किए गए बयान में कहा गया, 'अमेरिकी सेना ईरानी आक्रामकता के खिलाफ बचाव जारी रखने के लिए तैयार और मुस्तैद है.' अमेरिका और ईरान के बीच तीन महीने से चल रहे टकराव को रोकने के लिए एक अंतरिम समझौते को लेकर काफी हद तक अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है, जिसके तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों को आगे की बातचीत के लिए छोड़ दिया जाएगा. लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया है, जबकि दोनों पक्षों के बीच समय-समय पर झड़पें होती रही हैं.