Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ईरान के जब्त अरबों डॉलर हड़पेगा अमेरिका! खाड़ी देशों की वॉर रिकवरी के नाम पर महाप्लान तैयार

ईरान के जब्त अरबों डॉलर हड़पेगा अमेरिका! खाड़ी देशों की 'वॉर रिकवरी' के नाम पर महाप्लान तैयार

Middle East Crisis: ईरान के जब्त अरबों डॉलर को लेकर अमेरिका एक बड़े और विवादित प्लान पर काम कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, खाड़ी देशों में हुए संघर्षों और युद्ध से हुई तबाही की 'रिकवरी' के नाम पर इन फंड्स को इस्तेमाल करने की तैयारी है. यह कदम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया तनाव पैदा कर सकता है और ईरान-अमेरिका संबंधों को और अधिक जटिल बना सकता है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 07, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:04 AM IST
ईरान के जब्त अरबों डॉलर हड़पेगा अमेरिका! खाड़ी देशों की 'वॉर रिकवरी' के नाम पर महाप्लान तैयार
Image Credit: मिडिल ईस्ट में महाविस्फोट की तैयारी? अमेरिका ने जब्त किए ईरान के फंड (AI- Image)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में क्या अंतर होता है?
police custody4 min ago
2
lpg cylinder price hiked5 min ago
3
panchak june 202612 min ago
4
Madan Mitra16 min ago
5
iran19 min ago