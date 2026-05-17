Advertisement
trendingNow13220032
Hindi Newsदुनियाट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग के बीच तेहरान ने किया बड़ा खेल, होर्मुज पर अपने ही साथी को दबोचा; क्या खराब हो ईरान-चीन के रिश्ते?

ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग के बीच तेहरान ने किया बड़ा खेल, होर्मुज पर अपने ही साथी को दबोचा; क्या खराब हो ईरान-चीन के रिश्ते?

Iran Seizes Chinese Security Ship: ईरान और चीन के बीच रिश्ते अच्चे माने जाते हैं. हालांकि, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस बैठक के बाद से दोनों के संबंधों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं. बता दें कि ईरान ने चीन के एक जहाज को रोक लिया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 17, 2026, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग के बीच तेहरान ने किया बड़ा खेल, होर्मुज पर अपने ही साथी को दबोचा; क्या खराब हो ईरान-चीन के रिश्ते?

Iran Seizes Chinese Ship: बीजिंग में बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक चल रही थी. एक तरफ इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में होर्मुज स्ट्रेट, ईरान और पश्चिम एशिया में जारी तनाव जौसे मुद्दों पर चर्चा चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज के पास चीन के ही जहाज को कब्जा कर लिया. इस घटना ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. बताया जा रहा है कि तेहरान की ओर से कब्जे में लिया गया ये जहाज चीन की एक सिक्योरिटी कंपनी से संबंधित था, जो हांगकांग में रजिस्टर्ड कंपनी सिनोगाईस मरीन सिक्योरिटी का था. 

कंप्लायंस इंस्पेक्शन के नाम पर रोका जहाज

रोके गए इस जहाज का नाम हुई चुआन बताया जा रहा है, जो होंडुरास के झंडे के तहत ऑपरेट हो रहा था. कंपनी के मुताबिक, ईरान के अधिकारियों ने गुरुवार ( 14 मई 2026) को जहाज को रोका और दस्तावेज और कंप्लायंस इंस्पेक्शन के नाम पर जहाज को ईरानी जलक्षेत्र की तरफ ले गए. जहाज UAE के फुजैराह तट से लगभग 38 नॉटिकल मील की दूरी पर खड़ा था. यह घटना इसलिए अनोखी बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया जंग शुरू होने के बाद से पहली बार किसी प्राइवेट सिक्योरिटी शिप को इस तरीके से रोका गया है. 

ये भी पढ़ें- बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत; अब किस तरफ झुक रहा विश्व? 

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुज में ईरान की सख्ती 

जहाज को रोककर ईरान यह संदेश देना चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास किसी भी तरीके की हथियारबंद सुरक्षा गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा. भले ही वह उसका करीबी साझेदार चीन से संबंधित कोई कंपनी ही क्यों न हो. सिनोगाईस कंपनी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कैप्चर करने के वक्त जहाज समुद्र में हथियार रखने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जा रहा था या नहीं. बता दें कि इस क्षेत्र में कई प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां जहाजो की सिक्योरिटी के लिए समुद्र में हथियार इकट्ठा करके रखती हैं. 

ये भी पढ़ें-  नेपाल के पीएम बालेन शाह को कोर्ट से तगड़ा झटका, 100 रुपये से ज्यादा के भारतीय सामानों पर अब नहीं लगेगा टैक्स  

चीन-ईरान के संबंधों पर सवाल 

इस घटना ने चीन-ईरान के बीच संबंधों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. बता दें कि चीन लंबे समय से ईरान का कूटनीतिक और आर्थिक सहयोगी रहा है. वहीं ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक और इस दौरान ईरान की ओर से चीनी जहाज को रोके जाना तेहरान की ओर से कड़ा संदेश माना जा रहा है. इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान सिक्योरिटी और होर्मुज स्ट्रेट के मामले में किसी को भी छूट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चुतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चुतावनी
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
india
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
Bharat Bhai Barad
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
West Bengal Bulldozer Action
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
India popular dish
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
neet paper leak
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी