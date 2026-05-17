ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग के बीच तेहरान ने किया बड़ा खेल, होर्मुज पर अपने ही साथी को दबोचा; क्या खराब हो ईरान-चीन के रिश्ते?

Iran Seizes Chinese Ship: बीजिंग में बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक चल रही थी. एक तरफ इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में होर्मुज स्ट्रेट, ईरान और पश्चिम एशिया में जारी तनाव जौसे मुद्दों पर चर्चा चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज के पास चीन के ही जहाज को कब्जा कर लिया. इस घटना ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. बताया जा रहा है कि तेहरान की ओर से कब्जे में लिया गया ये जहाज चीन की एक सिक्योरिटी कंपनी से संबंधित था, जो हांगकांग में रजिस्टर्ड कंपनी सिनोगाईस मरीन सिक्योरिटी का था.

कंप्लायंस इंस्पेक्शन के नाम पर रोका जहाज

रोके गए इस जहाज का नाम हुई चुआन बताया जा रहा है, जो होंडुरास के झंडे के तहत ऑपरेट हो रहा था. कंपनी के मुताबिक, ईरान के अधिकारियों ने गुरुवार ( 14 मई 2026) को जहाज को रोका और दस्तावेज और कंप्लायंस इंस्पेक्शन के नाम पर जहाज को ईरानी जलक्षेत्र की तरफ ले गए. जहाज UAE के फुजैराह तट से लगभग 38 नॉटिकल मील की दूरी पर खड़ा था. यह घटना इसलिए अनोखी बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया जंग शुरू होने के बाद से पहली बार किसी प्राइवेट सिक्योरिटी शिप को इस तरीके से रोका गया है.

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होर्मुज में ईरान की सख्ती

जहाज को रोककर ईरान यह संदेश देना चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास किसी भी तरीके की हथियारबंद सुरक्षा गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा. भले ही वह उसका करीबी साझेदार चीन से संबंधित कोई कंपनी ही क्यों न हो. सिनोगाईस कंपनी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कैप्चर करने के वक्त जहाज समुद्र में हथियार रखने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जा रहा था या नहीं. बता दें कि इस क्षेत्र में कई प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां जहाजो की सिक्योरिटी के लिए समुद्र में हथियार इकट्ठा करके रखती हैं.

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चीन-ईरान के संबंधों पर सवाल

इस घटना ने चीन-ईरान के बीच संबंधों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. बता दें कि चीन लंबे समय से ईरान का कूटनीतिक और आर्थिक सहयोगी रहा है. वहीं ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक और इस दौरान ईरान की ओर से चीनी जहाज को रोके जाना तेहरान की ओर से कड़ा संदेश माना जा रहा है. इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान सिक्योरिटी और होर्मुज स्ट्रेट के मामले में किसी को भी छूट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है.