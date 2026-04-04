होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा? 3 साल में दुनिया से वसूलेगा 500 अरब डॉलर का टोल! ट्रंप की गलती भुगतेंगे सारे देश

Economic lockdown in Europe due to Hormuz crisis: ईरान ने जिस तरह अमेरिका के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है, उससे ट्रंप बेबस नज़र आ रहे हैं. दूसरी तरफ अब अमेरिका ने ये भी मान लिया है कि होर्मुज स्ट्रेट को जहाज़ों के लिए खुलवाना उसके बस की बात नहीं है. भले ही ट्रंप कुछ भी दावा करें लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि ईरान फिलहाल किसी भी हाल में होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए तैयार नहीं है. दुनिया के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है लेकिन ईरान को इससे फायदा हो रहा है. यही वजह है कि ईरान अब इस पर नियंत्रण नहीं छोड़ेगा.

जंग रुकने पर भी होर्मुज नहीं छोड़ेगा ईरान- रिपोर्ट

आज आपको ये जानना चाहिए कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में होर्मुज़ न खोलने की क्या वजह बताई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका दुनिया के तेल और गैस के बाज़ार पर सीधा और गंभीर असर पड़ेगा. यही वजह है कि ईरान जानबूझकर इस रास्ते को बाधित कर रहा है, ताकि तेल और गैस की ज़्यादा क़ीमत बनी रहे. इससे ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा और वो युद्ध ख़त्म करने के लिए मजबूर होंगे. इस तरह ईरान होर्मुज स्ट्रेट को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है.

ये तो हो गई युद्ध के समय की बात. लेकिन चिंता की बात ये है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि युद्ध के बाद भी ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करेगा. यानी खुलकर जहाजों की आवाजाही नहीं हो सकेगी. ईरान जिस जहाज़ को चाहेगा, उसे वहां से गुजरने की इजाज़त देगा. जो ईरान के दुश्मनों के जहाज होंगे, उन्हें वो जाने की अनुमति नहीं देगा. साथ ही ईरान वहां से गुज़रने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स भी वसूलेगा.

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3 वर्ष में 500 अरब डॉलर कमाई का प्लान

होर्मुज़ स्ट्रेट के ज़रिए ईरान अगले 3 वर्षों में 500 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई करने की तैयारी में लगा है. वो टोल टैक्स के अलावा खाड़ी देशों के मुनाफे में भी हिस्सा मांगेगा. होर्मुज पर कंट्रोल से ईरान के 2 बड़े लक्ष्य पूरे होंगे. एक तो वो युद्ध के बाद ईरान के पुनर्निर्माण में इस पैसे का इस्तेमाल करेगा.

उसका दूसरा लक्ष्य है आगे के लिए अमेरिका को आगाह करना. यानी ईरान पर भविष्य में हमला करने से पहले अमेरिका सोच ले कि ऐसा करने पर होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से बंद हो जाएगा. इस तरह ईरान को आगे के हमलों से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी.

होर्मुज से ये उस तरह के फायदे हैं, जिसके बारे में शायद ईरान को भी पता नहीं था. लेकिन युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस के लिए संकट खड़ा हो गया और उसकी वजह से ट्रंप पर दबाव बना है, तो उसे होर्मुज़ स्ट्रेट की अहमियत का पता चला.

जहाजों से परमानेंट टोल वसूलेगा ईरान

ईरान की ये तैयारी पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है. ईरान के टोल वसूलने से कच्चे तेल की लागत बढ़ेगी. इसका खर्च अंतत: आम लोगों को चुकाना होगा. भारत का लगभग 40% कच्चा तेल इस रास्ते से आता है. ऐसे में टोल से भारत का तेल आयात भी महंगा हो जाएगा. युद्ध शुरू करने का फैसला ट्रंप और नेतन्याहू ने लिया लेकिन टोल के रूप में उसका खामियाज़ा पूरी दुनिया उठाएगी. वो भी कुछ दिन नहीं बल्कि स्थायी रूप से.

ईरान ने अपनी संसद से टोल वसूलने का बिल पास भी कर दिया है लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ है. समुद्री आवाजाही को लेकर संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक़ होर्मुज से गुज़रने वाले जहाजों से टोल वसूलना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है.

कुछ लोग स्वेज़ नहर और पनामा नहर से गुज़रने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने का उदाहरण देते हैं. लेकिन होर्मुज़ से वो अलग हैं. स्वेज़ नहर और पनामा नहर मानव निर्मित हैं, इसलिए उन पर टोल लिया जा सकता है लेकिन होर्मुज प्राकृतिक स्ट्रेट है, इसलिए टोल वसूलना नियमों के खिलाफ है. लेकिन ट्रंप ने जल्दबाज़ी के अपने फ़ैसले से पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है.

बाब अल-मंदेब को भी बंद करने का इशारा

होर्मुज स्ट्रेट में मिली कामयाबी के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं. अब ईरान ने दुनिया में एक और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते बाब अल-मंदेब को भी बंद करने का इशारा दिया है. ईरानी संसद के स्पीकर बाघर गलिबाफ ने सोशल मीडिया पर पूछे गए एक सवाल के ज़रिए इसका संकेत दिया.

गलिबाफ ने पूछा, दुनिया का कितना तेल, गैस, गेहूं, चावल और फर्टिलाइज़र बाब-अल-मंदेब से गुजरता है? इसके बाद ये सवाल भी पूछा कि कौन से देश और कंपनियां इस रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं? गलिबाफ को इसका जवाब पता होगा, लेकिन वो इस तरह के सवालों के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं कि ईरान अब वैश्विक सप्लाई की एक और नस दबाने के लिए तैयार है.

बताते चलें कि कि बाब अल-मंदेब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है. दुनिया में समुद्री तेल व्यापार का 12% इस रास्ते से गुज़रता है. साथ ही दुनिया के कुल व्यापार का 10-12% इसी रूट से होता है. बाब अल-मंदेब के साथ होर्मुज़ को मिला दें तो लगभग एक-तिहाई तेल की आवाजाही ठप हो जाएगी. इससे तेल की क़ीमत में और बढ़ोतरी होगी.

नाकाबंदी का असर 6 अरब लोगों पर

हालांकि ट्रंप को अब भी यकीन है कि वो धमकी के दम पर होर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवा लेंगे. ट्रंप ने आज एक बार फिर ईरान को समझौता करने या होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने की याद दिलाई. ट्रंप ने कहा कि उनकी डेडलाइन में अब सिर्फ़ 48 घंटे बचे हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे. यानी ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि उनके धैर्य की सीमा ख़त्म होने के क़रीब है. 6 अप्रैल को डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिकी हमले कई गुना बढ़ जाएंगे.

होर्मुज़ की नाकेबंदी का असर दुनिया के लगभग 6 अरब लोगों पर है. एशिया, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महादेश तेल और गैस के संकट से जूझ रहे हैं. गैस की क़ीमत में 70% तक की बढ़ोतरी और सप्लाई ठप होने के कारण यूरोपीय देश अब एनर्जी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं.

यूरोपियन कमीशन ने लोगों से कहा है कि वो घर से काम करें और जब तक ज़रूरी न हो, यात्रा न करें. सोचिए, जो क़दम कोविड लॉकडाउन के दौरान उठाए गए थे, वैसे हालात इस युद्ध से पैदा हो गए हैं. ये स्थिति 36 दिनों के बाद की है. जबकि ट्रंप ने अभी 3 हफ़्ते युद्ध और चलने की बात कही है. उस समय तक तो वाकई लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी.

खाड़ी मुल्कों के दौरे पर जॉर्जिया मेलोनी

ऊर्जा संकट की वजह से यूरोपीय देश फिर से परमाणु ऊर्जा की तरफ़ लौट रहे हैं. 90 के दशक में जर्मनी और इटली जैसे देशों ने परमाणु ऊर्जा को असुरक्षित बताते हुए पीछे हटने का फैसला लिया था. लेकिन पहले यूक्रेन युद्ध और अब ईरान युद्ध की वजह से यहां इतनी दिक़्क़त हो रही है कि अब यूरोप अपने पुराने फैसले पर पछता रहा है.

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से इटली में इतनी ज़्यादा चिंता है कि युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री मेलोनी अचानक मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंच गईं. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाक़ात के बाद अब वो क़तर की यात्रा पर पहुंची हैं. उनके एजेंडे में होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना सबसे ऊपर है.