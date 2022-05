Iran-Greece: इस एशियाई देश ने पश्चिमी मुल्कों को दिया बड़ा झटका, ग्रीस के 2 तेल टैंकर कर लिए जब्त

ईरान (Iran) और पश्चिमी देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. अमेरिका ने प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के आरोप में ग्रीस (Greece) के सहयोग से ईरान के तेल टैंकर जब्त किए तो पलटवार करते हुए ईरान ने भी ग्रीस के 2 टैंकर जब्त कर लिए.