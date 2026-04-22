भारत की ओर आ रहे जहाज को IRGC ने किया जब्त, तीन शिप पर फायरिंग के बाद ईरान का दूसरा एक्शन

IRGC Action: अमेरिका की ओर से होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी के बाद ईरानी सेना एक्टिव है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बुधवार (22 अप्रैल) को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले दो जहाजों को जब्त कर लिया है. हैरान करने वाली बात है कि इसमें एक जहाज भारत की ओर आ रहा था और दूसरा विश्व की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी एमएससी (MSC) से जुड़ा था.

दरअसल, आईआरजीसी ने इन दोनों जहाजों को समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया और बिना किसी अनुमति के संचालन और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया. रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन जहाजों को जब्त किया गया उनकी पहचान MSC Francesca और Epaminodes के तौर पर हुई है.

एक जहाज आ रहा था भारत

बताया जाता है कि इन जहाजों के मालिक से तुरंत संपर्क नहीं हो सका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस जहाज को ईरानी सेना की ओर से जब्त किया गया है, उसमें से एक जहाज एपामिनोंडास गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जा रहा था. जहाज ने दुबई से अपनी यात्रा शुरू की थी और भारत की ओर बढ़ रहा था, इसी दौरान आईआरजीसी ने इस जहाज पर हमला बोला और अपने कब्जे में ले लिया. इस एक्शन के बाद समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर भारत की भी चिंताएं बढ़ेंगी.

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तीन जहाजों पर IRGC ने की थी फायरिंग

गौरतलब है कि इससे पहले होर्मुज में ईरानी जलक्षेत्र में आईआरजीसी ने तीन जहाजों पर ताबड़ोड़ फायरिंग की थी. इस फायरिंग में जहाजों को मामूली नुकसान पहुंचा. गनीमत रही कि तीनों जहाजों में सवार किसी भी क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार हमला करने वाले आईआरजीसी से जुड़ी एक गनबोट ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी. सबसे खास बात है कि इन तीनों जहाजों के पास ट्रांजिट परमिशन थी, लेकिन किसी हमलावरों ने फायरिंग से पहले कोई चेतावनी नहीं दी.

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