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खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान ने BJP और कांग्रेस को भी भेजा आमंत्रण, क्या जाएंगे नितिन नवीन और खरगे?

ईरान ने बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है. इससे पहले ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 01, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:36 PM IST
खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान ने BJP और कांग्रेस को भी भेजा आमंत्रण, क्या जाएंगे नितिन नवीन और खरगे?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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