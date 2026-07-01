/खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान ने BJP और कांग्रेस को भी भेजा आमंत्रण, क्या जाएंगे नितिन नवीन और खरगे?

Iran and India Relation: ईरान ने अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी लगभग पूरी कर ली है. भारत समेत दुनिया के भर के कई देशों के दिग्गज नेताओं को इस राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा था.
इस बीच ईरान ने भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अयातुल्ला अली खामेनेई राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है. जानकारी के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को निमंत्रण भेजे गए हैं. हालांकि, क्या दोनों पार्टियों से कोई नेता शामिल होगा या नहीं, इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई है.
बता दें कि भारत अयातुल्ला अली खामेनेई के इस राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होगा. भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा के नेतृत्व वाला एक विशेष प्रतिनिधिमंडल करेगा. खामेनई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक तेहरान, कोम और मशहद में आयोजित किया जाएगा. यह ईरान के इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कार समारोहों में से एक है.
गौरतलब है कि अयातुल्ला अली की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में हुई थी. खामेनेई के निधन के कुछ समय बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी नई दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे, जहां पर उन्होंने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया.
ईरान की ओर से भारत को भेजा गया यह निमंत्रण दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है. बता दें कि अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है. ऐसे में ईरान ने क्षेत्रीय संघर्ष को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर विचार किया है.
बता दें कि फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से कई बार फोन कॉल पर बात की और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा की. मंगलवार (30 जून 2026) को भी पीएम मोदी और मसूद पेजेशकियान के बीच फोन पर वार्ता हुई.
इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव को कम करने के तरीकों, होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सामान्य आवाजाही, नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. भारत की ओर से पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण हालत पर चिंता व्यक्त की गई.