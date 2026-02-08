Advertisement
trendingNow13102807
Hindi Newsदुनियातबाही की दहलीज पर खड़ा ईरान, फिर भी कट्टरता छोड़ने को तैयार नहीं; नोबेल विजेता को सुनाई 6 साल जेल की सजा

तबाही की दहलीज पर खड़ा ईरान, फिर भी कट्टरता छोड़ने को तैयार नहीं; नोबेल विजेता को सुनाई 6 साल जेल की सजा

Nargis Mohammadi Latest News: यूएस के युद्धपोत ईरान को घेरे हुए खड़े हैं और तबाही कभी भी उस पर झपट्टा मार सकती है. इसके बावजूद ईरान अपनी कट्टरता छोड़ने को तैयार नहीं है. उसने विषम माहौल में भी अपना कट्टरपंथी रवैया बरकरार रखते हुए नोबेल विजेता नर्गिस मोहम्मदी को 6 साल जेल की सजा सुनाई है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तबाही की दहलीज पर खड़ा ईरान, फिर भी कट्टरता छोड़ने को तैयार नहीं; नोबेल विजेता को सुनाई 6 साल जेल की सजा

Nargis Mohammadi Sentence News in Iran: यूएस के साथ जंग की बढ़ती आशंकाओं के बावजूद ईरान का कट्टरपंथी खामेनेई शासन अपने रवैये में बदलाव लाने को तैयार नहीं है. वहां की अदालत ने सुधारवादी नोबेल पुरस्कार विजेता नर्गिस मोहम्मदी को 6 साल जेल की सजा सुनाई है. उन पर आरोप है कि नर्गिस ने लोगों को अपराध करने के लिए उकसाया और साजिश रची. सजा सुनाने के साथ ही नर्गिस के देश छोड़ने पर 2 साल का बैन भी लगा दिया गया है. 

ईरान का चर्चित चेहरा हैं नर्गिस मोहम्मदी

मोहम्मदी के वकील मोस्तफा नीली ने बताया कि नर्गिस को प्रचार गतिविधियों में शामिल होने के लिए डेढ़ साल की एक्सट्रा सजा भी सुनाई गई है. इस सजा को भुगतने के लिए उन्हें दक्षिण खोरासान के शहर खोस्फ में निर्वासित कर दिया जाएगा. जहां पर उन्हें 2 साल जेल में बिताने होंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बताते चलें कि नर्गिस मोहम्मदी (53 वर्ष) ईरान में एक चर्चित चेहरा हैं. वे ईरान में मृत्युदंड और महिलाओं के लिए अनिवार्य ड्रेस कोड के खिलाफ लंबे समय से अभियान चला रही हैं. इसकी वजह से खामेनेई शासन ने उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं और बार-बार उन्हें जेल में डालता रहा है. उनके बच्चे पेरिस में रहते हैं. वे 2015 के बाद से अपने बच्चों से नहीं मिल पाई हैं. 

2023 में मिल चुका है नोबेल शांति पुरस्कार

उन्हें 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था. जब उन्हें पुरस्कार देने का ऐलान हुआ तो वे जेल में थी. इसकी वजह से उनके बच्चों ने उनकी ओर से नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया. दिसंबर 2024 में ट्यूमर की वजह से उन्हें तीन हफ्तों के लिए मेडिकल आधार पर रिहा किया गया था. इसके बाद उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया. 

जेल भेजने के बाद भी शांत नहीं हुई आवाज

हालांकि जेल भेजने के बावजूद खामेनेई शासन उनकी आवाज चुप नहीं करवा पाया है. उन्होंने वहीं पर प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर अपनी आवाज उठाना जारी रखा. अब जेल में रहते हुए उन्हें एक बार फिर कठपुतली कोर्ट ने कई साल और जेल की सजा सुना दी है. ईरानी कानून में जेल की सजाएं एक साथ चलती हैं. ऐसे में उन्हें लंबे वक्त तक फिर से जेल में रहना पड़ सकता है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Iran News in Hindinargis mohammadi

Trending news

वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
Vaishno Devi
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
Weather
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?