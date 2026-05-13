बातचीत के लिए रखी 5 शर्तें, फिर खेल डाला 'इमोशनल कार्ड'; US की जंगी तैयारियां देख ईरान में क्यों बढ़ रही घबराहट?

US Iran Peace Talks Latest Update: ईरान इन दिनों अपने चारों ओर बड़ा सैन्य घेरा कसता हुआ महसूस हो रहा है. लेकिन वह अपनी जिद को छोड़ने के लिए अब भी तैयार नहीं है. उसने मंगलवार देर रात यूएस से बातचीत के लिए 5 शर्तें रखीं. इसके साथ ही 'इमोशनल कार्ड'खेलते हुए दुनिया के देशों से उसे सपोर्ट करने की अपील भी की.
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Iran 5 Conditions for Peace Talks with US: ईरान के खिलाफ यूएस और इजरायल का शिकंजा कसता जा रहा है. दोनों मुल्कों का साथ देने के लिए फ्रांस और यूके के वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं. वहीं यूएई, सऊदी अरब और कुवैत भी अब ईरान से आर-पार के मूड में नजर आ रहे हैं. चारों ओर से खुद को घिरता देख ईरान अब खुली बौखलाहट पर उतर आया है. एक ओर वह यूएस को धमकियां दे रहा है तो दूसरी ओर इमोशनल कार्ड खेलकर दुनिया में अपने आपको बेचारा और घिरा हुआ देश दिखाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है.
अपनी इस अजीब रणनीति का प्रदर्शन उसने मंगलवार रात किया, जब उसने फिर से वार्ता शुरू करने के लिए अमेरिका के सामने 5 शर्तों रख दी. फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, तेहरान इन शर्तों पर अडिग है और जब तक यूएस उन्हें मान नहीं लेता, वह बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा. इसके चलते दोनों में हालात और तनावपूर्ण होने के आसार जताए जा रहे हैं.
ईरान ने बातचीत के लिए जो 5 शर्तें रखी हैं, उनमें लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सभी सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत समाप्त करना,
ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को पूर्ण रूप से हटाना और ईरान की फ्रीज की हुई संपत्तियों को तुरंत रिहा करना शामिल है. इसके अलावा युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण को मान्यता देना शामिल है.
ये सब ऐसी मांगें हैं, जिन्हें यूएस पहले ही रिजेक्ट कर चुका है. ऐसे में फिर से रखी गई इन मांगों का नतीजा क्या होगा, यह बात ईरान भी जानता है. इसके बावजूद उसने ऐसी मांगें रखी. इसका मतलब ये है कि वह अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है. यानी एक तरीके से वो यूएस को ललकार रहा है कि उसे लड़ना होगा या ईरान की मांगों के आगे झुकना होगा.
इन मांगों के साथ ही ईरान ने मंगलवार रात इमोशनल कार्ड भी खेला. उसके विदेश मंत्रालय ने युद्ध के दौरान भावुक बयान जारी कर 'पृथ्वी के हर सभ्य इंसान' से सीधी अपील की गई. अपनी अपील में यूएस-इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष को 'सभ्यता बनाम बर्बरता' की लड़ाई बताया है और साफ़ शब्दों में अमेरिका को सभ्यता की तरफ नहीं रखा.
इस्लाम को दुनिया का एकमात्र सच्चा मजहब मानने वाले ईरान के नेताओं को खुद पर खतरा देख सर्व धर्म समभाव की याद भी आ गई. ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में दुनिया के सभी धर्मों ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, यहूदी आदि के लोगों से अपील की कि वे वैश्विक विवेक को जगाएं, वरना दुनिया कानूनहीनता की खाई में गिर जाएगी.
ईरान की इस उलटबांसी के बीच यूएस उसके खिलाफ सैन्य शिकंजा मजबूत करने में जुटा है. सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन अब युद्ध की बदलती स्थिति पर गंभीरता से विचार कर रहा है. पेंटागन का मानना है कि अगर वर्तमान संघर्ष विराम टूटता है तो फिर ईरान के साथ जारी संघर्ष का नाम 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' से बदलकर 'ऑपरेशन ledgehammer' कर दिया जाएगा.
ऐसा करने से ट्रंप प्रशासन को बड़ा फायदा ये होगा कि उसे ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने के लिए 60 दिनों का नया समय चक्र मिल जाएगा. साथ ही, वह अमेरिकी कांग्रेस से युद्ध जारी रखने की अनुमति हासिल करने के झंझट से भी बच जाएगा. माना जा रहा है कि अमेरिका का नया हमला पहले से कई गुणा ज्यादा तेज और भयावह होगा, जिसे झेल पाना ईरान के लिए काफी मुश्किल हो सकता है.
उधर पेंटागन ने युद्ध में अमेरिका की लागत का नया आंकड़ा जारी किया है. यूएस के ऑडिटर जनरल ने सीनेट की समिति को बताया कि ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिका अब तक 29 अरब डॉलर खर्च कर चुका है. डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, अमेरिका की सैन्य तैयारियां और तेहरान की अंतरराष्ट्रीय जगत के नाम भावुक अपील इस बात की ओर इशारा करती हैं कि दोनों देशों के बीच टकराव अभी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है. स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और कभी भी यह लावा बनाकर टूट सकती है.