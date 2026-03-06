इजरायल पर परमाणु हमला करने वाला है ईरान? खामेनेई के अकाउंट से शेयर की मिसाइल वाली तस्वीर; दी चेतावनी

Khamenei Post After Death: ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'से एक पोस्ट शेयर किया गया है. इस पोस्ट को इजरायल के खिलाफ बड़ा हमला या फिर न्यूक्लियर अटैक से जोड़ा जा रहा है. इस पोस्ट में एक मिसाइल दिखाई गई है.
Iran-Israel war: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की इजरायल-अमेरिकी की ओर से किए गए हवाई हमले में मौत हो गई है. इस हमले की जवाबी कार्रवाई में तेहरान ने पूरे पश्चिम एशिया में हाहाकार मचाया है. सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान और बहरीन जैसे खाड़ी देशों में उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया है. बता दें कि खामेनेई की मौत के बीच उनके ऑफीशियल 'X' अकाउंट से कुछ समय पहले एक पोस्ट शेयर की गई है. इस पोस्ट ने इजरायल पर बड़े हमले या न्यूक्लियर अटैक की ओर इशारा किया है.
खामेनेई के पोस्ट में लिखा है, 'जायोनिस्ट शासन ने एक बड़ी गलती की है और भगवान की कृपा से इसके परिणाम शासन को हताश कर देंगे.' इस पोस्ट में एक AI जेनरेटेड तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें मिसाइल के निर्माण से लेकर उसके लॉन्चिंग और टारगेट पर हिट करने के चरण शामिल हैं.
The Zionist regime has made a big mistake, and its consequences will make the regime desperate, by God's grace. pic.twitter.com/vBVMXIYjaf
— Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 6, 2026
पोस्ट में कुछ वैज्ञानिक मिसाइल बनाते हुए दिख रहे हैं. इसके बाद सैनिक इसे लॉन्च कर रहे हैं और फिर आखिर में यह चिंगारियों के साथ अपने विस्फोट को टारगेट कर रही है. इस पोस्ट को कई लोग इजरायल के खिलाफ खतरनाक हमला तो कुछ इसे न्यूक्लियर अटैक से भी जोड़ रहे हैं.
ईरान की ओर से यह पोस्ट ऐसे वक्त पर देखने को मिली है, जब दोनों देशों के बीच जंग तेज हो गई है. बीते 28 फरवरी 2026 को इजरायल-अमेरिका की ओर से किए गए हमले का मुख्य मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना था. इस हमले में खामेनेई समेत ईरान के कई बड़े नेता मारे गए. ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजरायल के तेल अवीव और यरुशलम समेत कई बड़े शहरों में जोरदार धमाका किया है. इस जंग के अबतक रुकने की कोई संभावना नहीं दिख रही है. ट्रंप को लगा था कि खामेनेई को मारकर ईरान झुक जाएगा, लेकिन इसके बदले ईरान और भी ज्यादा विनाशकारी साबित हो रहा है.
ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि 1 मार्च 2026 को ईरानी स्टेट मीडिया की ओर से की गई थी. 86 साल के खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर 36 साल से भी ज्यादा समय तक सत्ता में रहे थे.बता दें कि इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई बच गए हैं. ईरानी सूत्रों के मुताबिक वह ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर उनके अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं.