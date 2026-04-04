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Hindi Newsदुनियाईरान में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश, एक पायलट रेस्क्यू, दूसरा लापता... क्या है SERE फॉर्मूला? जिससे दुश्मन देश में खुद को बचाते हैं जवान

ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश, एक पायलट रेस्क्यू, दूसरा लापता... क्या है SERE फॉर्मूला? जिससे दुश्मन देश में खुद को बचाते हैं जवान

US-Iran War: तीन अप्रैल को ईरान में क्रैश हुए अमेरिकी फाइटर जेट F15 में अमेरिका के जिन दो पायलटों की तलाश हो ही थी, उसमें से एक को रेस्क्यू कर लिया गया है. दूसरे की तलाश जारी है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे दुश्मन देश में फंसे पायलट अपना बचाव करते हैं. इसका जवाब अमेरिका के दो दिग्गज पायलटों ने दिया है.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:42 PM IST
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Iran shoots down two US jets: ईरान ने जंग के 35वें दिन दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना यानी अमेरिकी एयरफोर्स के दो जंगी जहाज बहुत कम खर्च में उड़ा दिए. दावा किया जा रहा है कि ईरान ने महज चंद रुपयों में यूएस एयरफोर्स के करोड़ों डॉलर की टेक्नालजी से बने फाइटर जेट्स को बड़ी आसानी ने जमीन पर गिरा दिया. दोनों ही हमलों में पायलटों को विमान से इजेक्ट करना पड़ा. इसके बाद एक अमेरिकी पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया गया, वहीं दूसरे की तलाश जारी है. इस बीच अमेरिकी एयरफोर्स के दो पुराने दिग्गजों ने पायलटों को ऐसे हालत का सामना करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, उसकी जानकारी दुनिया के साथ साझा की है.

दुश्मन देश में कैसे खुद को बचाते हैं फाइटर पायलट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे मुश्किल हालातों में हर पायलट को खास ट्रेनिंग दी जाती है. हालांकि, ऐसे हालातों का सामना करने वाले सभी पायलट भारतीय वायुसेना के कैप्टन अभिनंदन की तरह जांबाज, बहादुर और शायद उनके जैसे भाग्यशाली नहीं होते, जो दुश्मन देश की जमीन से सही सलामत, मूछों पर ताव देते हुए अपने देश की सीमा में लौट आएं. इस जीवंत उदाहरण से इतर, 'मुश्किल वक्त कमांडो सख्त' की सीख को ध्यान में रखते हुए वायुसेना के पायलटों को अपने त्वरित फैसले भी देश हित में लेने होते हैं.

इजेक्ट होने के बाद पायलट सुरक्षित जगह तलाशता है, ताकि खुद को दुश्मन से बचाते हुए उसकी सीमा से बाहर निकलकर किसी अन्य देश में पहुंचकर अपनी फौज से कॉन्टैक्ट कर सके. अनहोनी से निपटने के लिए यूएस एयरफोर्स ने एक 'सर्वाइवल सिस्टम' तैयार किया है. जो तकनीक, रणनीति और एडवांस ट्रेनिंग का ऐसा कॉम्बो है, जिसे पायलट के जिंदा बचने की संभावनाओं को ज्यादा से ज्यादा करने के मकसद से तैयार किया गया है.

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एक्सपर्ट्स की राय

अमेरिकी एयरफोर्स के दो पूर्व दिग्गजों ने बताया है कि दुश्मन के मिसाइल अटैक में अगर खुद को प्लेन से इजेक्ट करके दुश्मन के इलाके में गिरने की नौबत आए तो पायलट को कैसे छिपना चाहिए. उसे खुद को कैसे बचाना चाहिए? वो क्या तरीके हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो दुश्मन के हत्थे चढ़ने से बच सकता है. 

SERE फॉर्मूला

इन सवालों का जवाब पूर्व ब्रिगेडियर जनरल ह्यूस्टन कैंटवेल ने एक इंटरव्यू में देते हुए कहा, 'जब मिसाइल आपके सिर से महज 15 फीट दूर फटती है, तब आपको तुरत फैसला लेना होता है. कई बार सोचने के लिए एक पल भी नहीं होता. दिमाग में होता है कि दो मिनट पहले मैं 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जेट उड़ा रहा था. अब मुझे खुद को बचाने के लिए तत्काल फैसला लेना है. ये तय करने में पायलट्स को दी गई ट्रेनिंग बहत काम आती है. अमेरिकी एयरफोर्स के इस खास प्रोग्राम को SERE यानी Survival, Evasion, Resistance and Escape नाम दिया गया है.

S से सर्वाइवल यानी बचना. E से एस्केप यानी निकलना. R से रेस्क्यू यानी बचाव. और E से इवेजन यानी छिपना. इस मूलमंत्र पर पायलट दुश्मन देश में फंसने पर खुद को संभालते और बचाते हैं.

जनरल ह्यूस्टन कैंटवेल ने कहा, जेट उड़ाते समय पायलट को जो सामान मिलता है, उसमें इजेक्शन सीट के नीचे एक सर्वाइवल किट होती है. एक सर्वाइवल वेस्ट होती है, जिसे पायलट पहनकर रखता है. उस किट में हेलमेट, रेडियो और छोटी गन जैसी चीजें भी होती हैं. पायलट इस तरह ट्रेन्ड होते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालातों के बीच सही फैसला ले सकें.

उन्होंने आगे कहा, 'पैराशूट से नीचे उतरते समय पायलट को साफ नजर आ रहा होता है कि उसकी लोकेशन क्या होगी. जमीन पर उतरने के बाद उसे सबसे पहले खुद की जांच करनी चाहिए. क्या चोट लगी है? क्या वो चल सकता है? क्योंकि पैराशूट से उतरते समय पैर या कमर में गंभीर चोट लग सकती है. खुद को सलामत पाने के बाद, पायलट को समझना होता है कि उसकी लोकेशन क्या है, वो दुश्मन के इलाके में तो नहीं है. ऐसी सूरत में सबसे जरूरी यह है कि दुश्मन से उतना बचकर रहा जाए जितना संभव हो. इसी बीच फाइटर जेट से इजेक्ट हुए पायलट को ढूंढने के लिए कॉम्बेट सर्च एंड रेस्क्यू (CSAR) टीम मिशन पर निकल चुकी होती है. CSAR में बहुत एडवांस ट्रेंड सैनिक और पायलट होते हैं जो हमेशा मुस्तैद रहते हैं. 

इसी वजह से अमेरिका ने एक पायलट को फौरन रेस्क्यू कर लिया, दूसरे की तलाश जारी है. कैंटवेल ने आगे बताया कि पायलट जब खुद को सेफ पाता है तो उसे सुकून मिलता है. वो फौरन अपनी टीम को सिग्नल भेजता है. उसे पता होता है कि उसकी टीम उसे बचाने के लिए सब कुछ करेगी. इसके बावजूद पायलट को अपनी मदद खुद करनी चाहिए. सबसे पहले अच्छी तरह छिपना चाहिए, ताकि पकड़ा न जाए. वो शहर में किसी सूनसान बिल्डिंग की छत पर छिप सकता है. इजेक्ट के समय उसे गांव या खुले इलाकों को चुनना चाहिए क्योंकि वहां उस देश के सैनिकों से बचने के मौके कुछ ज्यादा होते हैं. उसे मूवमेंट करने के लिए दिन की जगह रात होने का इंतजार करना चाहिए. 

एक और एक्सपर्ट पूर्व पैरारेस्क्यू जंपर स्कॉट फेल्स ने कहा, 'हर ऑपरेशन से CSAR प्लान एडवांस में तैयार होता है. पायलट के लापता होते ही जानकारी जुटाई जाती है. इसके लिए ड्रोन फुटेज, सिग्नल इंटेलिजेंस और अन्य कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है. एक बार लोकेशन कंफर्म होते ही हेलीकॉप्टर में बैठकर रियल टाइम रेस्क्यू प्लान बनाया जाता है. गनर्स दुश्मन पर नजर रखते हैं. सुरक्षित जगह लैंड करके, एक टीम नीचे उतरकर पायलट तक जाती है. सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि ये वही पायलट है या नहीं. फिर खतरे का आकलन होता है, जैसे- अगर पायलट घायल है तो उसकी चोट कितनी गंभीर है, कहां किस चीज का खतरा हो सकता है. खतरा ज्यादा हो तो प्लान B यानी सेफ निकलने का नया तरीका खोजा जाता हैं.'

फेल्स ने कहा, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग बहुत एडवांस होती है. इसलिए उम्मीद है कि दूसरा पायलट सुरक्षित मिल जाएगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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