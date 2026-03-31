Iran War: ईरान का US पर सितम; मार गिराया दुनिया का सबसे घातक ड्रोन, 265 करोड़ रुपये है कीमत

Iran-US War: दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है. एफ-35 लाइटनिंग लड़ाकू विमान के तबाह होने के बाद अमेरिका के लिए यह बड़ा झटका है. लॉन्ग रेंज वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को इस्फहान शहर में मार गिराया गया. इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सूत्रों के हवाले से रूस की तास न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी. अब तक अमेरिका के कई एमक्यू-9 रीपर ड्रोन इस जंग में तबाह हो चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, एक एमक्यू-9 ड्रोन की कीमत 250-265 करोड़ रुपये तक होती है.

MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह

IRGC ने तास न्यूज की ओर से बातचीत में कहा,'कुछ मिनट पहले ही इस्फहान के ऊपर एक MQ-9 रीपर ड्रोन को रोककर तबाह कर दिया गया.' बयान में आगे यह भी बताया गया कि ईरान के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को रोका था.

अमेरिका की तरफ से ईरान को 15 सूत्रीय शांति समझौते का प्लान भेजा गया था. लेकिन बावजूद इसके दोनों ही मुल्कों के बीच टेंशन और बढ़ गई है.इस समझौते में न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना, प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन बंद करना और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की बात कही गई थी. अमेरिका बातचीत को संभव बनाने के लिए एक महीने के संघर्ष-विराम पर भी जोर दे रहा है.

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The moment of impact and explosion of two MQ-9 drones in the airspace over Isfahan last night. Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/VWaaiRZNdx — Press TV (@PressTV) March 31, 2026

तेहरान ने ठुकरा दिया था प्रस्ताव

अमेरिका की मांगों की नीयत को देखते हुए, युद्धविराम के मुद्दे पर ईरान की प्रतिक्रिया का अंदाजा पहले से ही था. तेहरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसकी सेना ने इस तरह की शांति योजना भेजने के लिए ट्रंप का मजाक उड़ाया.

ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के शीर्ष प्रवक्ता इब्राहिम जोलफाकारी ने कहा, 'क्या आपके (ट्रंप के) आंतरिक संघर्ष का स्तर उस हद तक पहुंच गया है कि आप खुद से ही बातचीत करने लगे हैं?' यह बात ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट में कही गई है.

ईरान के इस्फहान में धमाका

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि सोमवार शाम को अमेरिका की ओर से एक गोला-बारूद डिपो को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए जाने के बाद, इस्फहान के आसमान में आग की लपटों की मोटी परतें छा गईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएस ने हथियारों के डिपो को टारगेट करने के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान में एयर स्ट्राइक का वीडियो भी अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर शेयर किया है.