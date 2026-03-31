Advertisement
trendingNow13160276
Hindi NewsदुनियाIran War: ईरान का US पर सितम; मार गिराया दुनिया का सबसे घातक ड्रोन, 265 करोड़ रुपये है कीमत

Iran War: ईरान का US पर सितम; मार गिराया दुनिया का सबसे घातक ड्रोन, 265 करोड़ रुपये है कीमत

US War With Iran: ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए उसका एमक्यू-9 रीपर ड्रोन तबाह कर दिया है. अब तक अमेरिका के ऐसे कई ड्रोन इस जंग में तबाह हो चुके हैं. एमक्यू-9 रीपर को दुनिया का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Iran War: ईरान का US पर सितम; मार गिराया दुनिया का सबसे घातक ड्रोन, 265 करोड़ रुपये है कीमत

Iran-US War: दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है. एफ-35 लाइटनिंग लड़ाकू विमान के तबाह होने के बाद अमेरिका के लिए यह बड़ा झटका है. लॉन्ग रेंज वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को इस्फहान शहर में मार गिराया गया. इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सूत्रों के हवाले से रूस की तास न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी. अब तक  अमेरिका के कई एमक्यू-9 रीपर ड्रोन इस जंग में तबाह हो चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, एक एमक्यू-9 ड्रोन की कीमत 250-265 करोड़ रुपये तक होती है.

MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह

IRGC ने तास न्यूज की ओर से बातचीत में कहा,'कुछ मिनट पहले ही इस्फहान के ऊपर एक MQ-9 रीपर ड्रोन को रोककर तबाह कर दिया गया.' बयान में आगे यह भी बताया गया कि ईरान के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को रोका था.

अमेरिका की तरफ से ईरान को 15 सूत्रीय शांति समझौते का प्लान भेजा गया था. लेकिन बावजूद इसके दोनों ही मुल्कों के बीच टेंशन और बढ़ गई है.इस समझौते में न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना, प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन बंद करना और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की बात कही गई थी. अमेरिका बातचीत को संभव बनाने के लिए एक महीने के संघर्ष-विराम पर भी जोर दे रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेहरान ने ठुकरा दिया था प्रस्ताव

अमेरिका की मांगों की नीयत को देखते हुए, युद्धविराम के मुद्दे पर ईरान की प्रतिक्रिया का अंदाजा पहले से ही था. तेहरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसकी सेना ने इस तरह की शांति योजना भेजने के लिए ट्रंप का मजाक उड़ाया.

ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के शीर्ष प्रवक्ता इब्राहिम जोलफाकारी ने कहा, 'क्या आपके (ट्रंप के) आंतरिक संघर्ष का स्तर उस हद तक पहुंच गया है कि आप खुद से ही बातचीत करने लगे हैं?' यह बात ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट में कही गई है.

ईरान के इस्फहान में धमाका

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि सोमवार शाम को अमेरिका की ओर से एक गोला-बारूद डिपो को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए जाने के बाद, इस्फहान के आसमान में आग की लपटों की मोटी परतें छा गईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएस ने हथियारों के डिपो को टारगेट करने के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान में एयर स्ट्राइक का वीडियो भी अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर शेयर किया है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

iran us war

Trending news

उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
Naxal Mukt Bharat
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
Hyderabad News
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
West Bengal Election 2026
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
samrat ashok history in hindi
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
kerala election 2026
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात
PM Modi
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात