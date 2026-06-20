Parastoo Ahmadi Singer: क्या आप सोच सकते हैं कि बिना हिजाब पहने एक गाना गाने की सजा 74 कोड़े हो सकती है? सुनने में यह बहुत ही क्रूर और हैरान करने वाला मामला लगता है, लेकिन ईरान में एक महिला सिंगर के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है. सोशल मीडिया पर करोड़ों दिलों को जीतने वाली 29 साल की सिंगर परस्तू अहमदी को ईरानी अदालत ने एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हिजाब न पहनने के जुर्म में कोड़े मारने की हैरान कर देने वाली सजा सुनाई है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ईरानी अदालत ने सिंगर परस्तू अहमदी को 74 कोड़े मारने की क्रूर सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों और कलाकारों में भारी गुस्सा है.
पूरा मामला है साल 2024 के दिसबंर का, जब सिंगर परस्तू अहमदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक लाइव कॉन्सर्ट किया था. इस कॉन्सर्ट में उन्होंने बिना हिजाब पहने ईरान का एक फेमस देशभक्ति गीत अज खूने जवानाने वतन गाया था. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और इस पर लाखों का व्यूज आया.
वीडियो वायरल होने के बाद ईरानी अधिकारियों ने इसे अश्लील और अनैतिक बताया. इसके बाद परस्तू अहमदी और उनके म्यूजिशियंस को हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा किया गया.
कोर्ट ने लोक शालीनता को ठेस पहुंचाने और अश्लील कंटेंट इंटरनेट पर पब्लिश करने के आरोप में सिंगर और उनकी टीम को दोषी माना है. कोर्ट ने जो सजाएं सुनाई हैं, वो हैं-
सिंगर परस्तू अहमदी को 74 कोड़े मारने की सजा.
सिंगर पर 2 साल के लिए देश छोड़ने पर प्रतिबंध यानी ट्रैवल बैन.
2 साल तक किसी भी तरह की आर्टिस्टिक एक्टिविटी यानी गाना गाने पर रोक.
कॉन्सर्ट की प्रोडक्शन टीम और म्यूजिशियंस समेत दूसरे 8 लोगों को भी दोषी बताया है.
इस फैसले के बाद ईरान सरकार की आलोचना शुरू हो गई है. सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान की डायरेक्टर बहार गंधेहरी ने इस मामले को लेकर कहा कि यह सजा बताती है कि ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति आज भी वैसी ही बदतर है. वहीं, मानवाधिकार वकील मोईन खजाएली ने इस फैसले के कानूनी आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईरानी कानून में महिलाओं के गाने या म्यूजिक वीडियो बनाने पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए इसे अश्लील कंटेंट मानना पूरी तरह से गलत है,
दूसरी तरफ, ईरानी मूल की ब्रिटिश एक्ट्रेस नाजनीन बोनियादी और एक्ट्रेस सेतारेह मलेकी ने परस्तू अहमदी के इस कॉन्सर्ट को जुल्म के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज कहा है. मलेकी ने कहा कि तमाम खतरों को जानते हुए भी परस्तू ने एक महिला के तौर पर अपने जीने और गाने के हक को नहीं छोड़ा, जो तारीफ योग्य है.