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बिना हिजाब पहने गाया देशभक्ति गीत, अब पीठ पर सहने होंगे 74 कोड़े; महिला सिंगर को मिली रूह कंपा देने वाली सजा

Parastoo Ahmadi Viral Concert: ईरान में महिलाओं के पहनावे और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी को बिना हिजाब गाना गाने और उसका वीडियो शेयर करने के मामले में 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है. अधिकारियों ने उनके प्रदर्शन को अश्लील और अनैतिक बताया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:22 PM IST
बिना हिजाब पहने गाया देशभक्ति गीत, अब पीठ पर सहने होंगे 74 कोड़े; महिला सिंगर को मिली रूह कंपा देने वाली सजा

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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