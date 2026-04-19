51 दिन बाद भी क्यों सुपुर्द-ए-खाक नहीं हुए खामेनेई, ईरानी अधिकारियों को सता रहा ये डर; सामने आई असली वजह

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के करीब डेढ़ महीने बाद भी उनके शव का अंतिम संस्कार (सुपुर्द-ए-खाक) नहीं हो सका है. अधिकारियों को डर सता रहा है कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो सकते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.
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Ayatollah Ali Khamenei: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के कई हफ्तों बाद भी उनके शव को दफन नहीं किया जा सका है. एक महीने से अधिक समय पहले इजरायल के हवाई हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, लेकिन अभी तक ईरान के अधिकारी खामेनेई के शव का अंतिम संस्कार नहीं करा सके हैं. माना जा रहा है कि अधिकारियों को खामेनेई के अंतिम संस्कार करने की तैयारियों में डर लग रहा है.
दरअसल, ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का निधन 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में हुआ था. इस हमले के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता गया. बताया जाता है कि पहले ईरान ने 4 मार्च को तीन दिन का राजकीय अंतिम संस्कार करने की तैयारी की थी, लेकिन भारी बमबारी और बढ़ते तनाव के कारण इसको टाल दिया गया.
ईरानी अधिकारियों को डर है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ आने की संभावना है, ऐसे में सुरक्षा का काफी खतरा है. यही कारण है कि अभी तक आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की कोई तिथि घोषित नहीं की गई है. ध्यान दें कि 1989 में खामेनेई के पूर्ववर्ति नेता रूहोल्लाह खुमैनी की अंतिम यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे. वहीं, खामेनेई की मौत के बाद ऐसी भीड़ नहीं उमड़ी. ईरान में इजरायल और अमेरिका की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं.
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जानकारों का मानना है कि ईरानी शासन इस समय काफी बुरी स्थिति से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है. इसके अलावा इजरायल और अमेरिका के हमलों का डर, देश के भीतर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की आशंका और खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने न आना भी एक बड़ी वजह है.
इस बीच चर्चा की जाने लगी है कि खामेनई को उनके गृहनगर मशहद में दफानाने की योजना पर विचार चल रहा हैं. हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक जानकरी सामने नहीं आ सकी है. चूंकि, मशहद इजरायली सीमा से काफी दूर है. इस शहर की सुरक्षा काफी सख्त रहती है और यहां की आबादी करीब 50 लाख है.
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