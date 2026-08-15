'होर्मुज ईरान का था, है और रहेगा'... ट्रंप के कब्जे वाले दावे पर ईरान का तीखा पलटवार, जानिए क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) को जल्द अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने के दावे पर ईरान ने तीखा पलटवार किया है. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने साफ किया कि दुनिया का यह सबसे अहम तेल मार्ग केवल ईरान का था, है और रहेगा. उन्होंने कहा कि किसी ट्वीट, भाषण या युद्धपोत के दम पर इस रणनीतिक जलमार्ग पर कब्जा नहीं किया जा सकता और यह केवल ईरान के आदेश पर ही खुलेगा या बंद होगा.
दरअसल, 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में एक रैली को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि चल रहे संघर्ष में अमेरिका जल्द ही ईरान को पूरी तरह हरा देगा. ट्रंप ने कहा, 'ईरान को पूरी तरह हराने के बाद, बहुत जल्द मैं होर्मुज जलडमरूमध्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित करने जा रहा हूं.'
इससे पहले भी ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर यह भी दावा किया था कि होर्मुज पर अमेरिका का 'पूर्ण नियंत्रण' है और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को दुनिया 'स्टील की दीवार' कह रही है. हालांकि, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बाद में स्पष्ट किया कि ट्रंप का यह बयान एक मजाक था.
ट्रंप के बयान पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने अमेरिकी दावों को सिरे से खारिज कर दिया.
गरीबाबादी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर किसी ट्वीट, विमानवाहक पोत, आदेश या चुनावी भाषण से कब्जा नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, 'अमेरिका को अपनी भारी रणनीतिक हार की हकीकत स्वीकार करनी चाहिए, जब तक वाशिंगटन इस भ्रम से बाहर नहीं आता, ईरान अपनी नाकाबंदी जारी रखेगा.'
ईरानी सेना के केंद्रीय कमान 'खातम-अल अंबिया' के प्रवक्ता इब्राहिम जोलफाघरी ने सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में अमेरिकी दावों को खारिज किया. उन्होंने कहा, 'अमेरिकी प्रशासन का यह दावा कि होर्मुज से जहाजों की सामान्य आवाजाही हो रही है, पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठ है. ईरानी सशस्त्र बलों की अनुमति और निगरानी के बिना किसी भी जहाज या तेल टैंकर को इस जलमार्ग से सुरक्षित गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.'
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि खुफिया विफलताओं के कारण अमेरिका पहले भी ईरान पर युद्ध थोपकर गलत आकलन कर चुका है और अब होर्मुज को लेकर उससे भी बड़ी रणनीतिक भूल कर रहा है.
दरअसल, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायली बलों द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव है. ईरान ने दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल और एलएनजी आपूर्ति के प्रमुख मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य पर सख्त नाकाबंदी लगा दी थी. फिलहाल इस चोकपॉइंट पर बढ़ते सैन्य तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है.
होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं. ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाघेर जोलघदार के मुताबिक, अमेरिका को नीचे दी गई शर्तें माननी होंगी.