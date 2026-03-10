क्या जख्मी हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? संकट के समय में देश के लिए क्यों नहीं आ रहे आगे, हेल्थ पर तेहरान ने दिया बड़ा हिंट

Mojtaba Khamenei: मोजतबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया है, हालांकि यह भी संदेह है कि वह इजरायल-अमेरिका की ओर से किए गए हमले में घायल हो सकते हैं. इसके अलावा खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने भी नहीं आए हैं और न ही उन्होंने मीडिया में कोई बयान दिया है.
Trending Photos
Iran-Israel War: अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई. वहीं इसके एक हफ्ते से कुछ समय बाद ही ईरान की विशेषज्ञ सभा ने उनके 56 साल के बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित किया. हालांकि, खबरों से संकेत मिलता है कि मोजतबा खामेनेई शायद मौजूदा संघर्ष में घायल हैं, जिसे ईरानी शासन अमेरिका-इजरायल के खिलाफ रमजान युद्ध ( Ramadan War) कहता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी ने उन्हें रमजान का जांबाज कहा है, जिसका अर्थ है युद्ध में घायल सैनिक. 'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकारी टेलीविजन मोजतबा खामेनेई के सर्वोच्च नेता बनने की खबर देते हुए उन्हें युद्ध में घायल बताता है. एंकरों ने ऐसी रिपोर्टें पढ़ीं जिनमें उन्हें रमजान युद्ध में जांबाज यानी दुश्मन द्वारा घायल बताया गया है, जो ईरान में मीडिया द्वारा वर्तमान संघर्ष को बताने का तरीका है.
ये भी पढ़ें- 'डुबोने में ज्यादा मजा आता है...,' ईरानी युद्धपोतों पर हमले के बाद क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप? अबतक 46 जहाजों को बनाया निशाना
बता दें कि मोजतबा खामेनेई का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) और अपने दिवंगत पिता अली खामेनेई से गहरे संबंध बताए जाते हैं. IRGC ने भी नए सर्वोच्च नेता के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है. ईरान के अगले सुप्रीम लीडर चुने जाने से पहले मोजतबा अपने पिता के ऑफिस के कामकाज को देखते थे, हालांकि उन्हें न तो कभी औपचारिक रूप से चुना गया है और न ही उन्होंने कोई सरकारी पद संभाला है.
ये भी पढ़ें- पहले दिन खामेनेई का खात्मा, 10वें दिन मोजतबा की ताजपोशी... मिसाइलों की जंग क्या तीसरा विश्व युद्ध कराकर ही मानेंगी?
ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और न ही उन्होंने मीडिया में कोई बयान दिया है. खबरों में उन्हें रमजान युद्ध का जाबांज बताए जाने के बाद से उनकी हालत को लेकर अटकलें और अफवाहें और भी तेज हो गई हैं. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'एक्सियोस' के साथ बातचीत में मोजतबा खामेनेई को लेकर कहा,' खामेनेई का बेटा मुझे स्वीकार्य नहीं है. हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं, जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए.' इसके साथ ही इजरायल ने भी मोजतबा खामेनेई को ईरानी शासन की क्रूरता को जारी रखने वाला एक और तानाशाह कहकर खारिज किया.