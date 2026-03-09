खामेनेई की मौत के बाद बड़ा खुलासा, बेटा मोजतबा भी अमेरिका-इजरायल जंग में घायल, ईरान में नए सुप्रीम लीडर को क्यों कहा जा रहा 'रमजान का जांबाज'?

Advertisement
Mojtaba Khamenei injured in ongoing War: ईरान में जारी युद्ध के बीच एक नई और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने अपने प्रसारण में मोजतबा खामेनेई को 'रमजान का जांबाज' कहा है. इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में घायल हुए लोगों के लिए किया जाता है. समझते हैं पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 09, 2026, 09:34 AM IST
Death to Mojtaba chants: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सत्ता संभालने वाले उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. ईरानी सरकारी टीवी ने उन्हें 'रमजान का जांबाज' कहा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि वह मौजूदा युद्ध के दौरान घायल हो सकते हैं. इस बीच ईरान में उनके नेतृत्व को लेकर विरोध भी बढ़ रहा है. लोग उनके खिलाफ मौत के नारे लगा रहे हैं. आप भी देखें वीडियो. पहले जानते हैं घायल होने की खबर.

खामेनेई की मौत के बाद नया मोड़, मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा खुलासा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की राजनीति और मध्य पूर्व की जंग के बीच एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. देश के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद सत्ता उनके बेटे मोजतबा खामेनेई के हाथों में जाने की खबरों के बीच अब उनके घायल होने की चर्चा भी तेज हो गई है. ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने हाल ही में अपने प्रसारण में मोजतबा खामेनेई को “जांबाज-ए-रमजान” बताया है. इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर उन लोगों के लिए किया जाता है जो युद्ध या किसी हमले में घायल हुए हों. इसी वजह से अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और इजरायल के साथ चल रही जंग के दौरान मोजतबा खामेनेई भी किसी हमले में घायल हो गए हैं. हालांकि ईरान की सरकार की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

'डेथ टू मोजतबा' के लग रहे तेहरान में नारे
सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि तेहरान के एकबतान इलाके में लोगों ने खिड़कियों से “डेथ टू मोजतबा” के नारे लगाए गए हैं. यह नारे उस समय लगाए गए जब ईरान की ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ ने मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया. हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इससे यह साफ है कि देश के भीतर भी इस फैसले को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं.

मोजतबा खामेनेई की प्रोफाइल भी चर्चा में
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मोजतबा खामेनेई कई क्षेत्रों में दक्ष माने जाते हैं. कहा जाता है कि उन्हें अंग्रेजी भाषा की अच्छी समझ है और उन्होंने मनोविज्ञान तथा साइकोएनालिसिस से जुड़े विशेष कोर्स भी किए हैं. इसके अलावा उन्हें आधुनिक तकनीक, सैन्य रणनीति, सुरक्षा मामलों और राजनीति की भी अच्छी जानकारी बताई जाती है. इसी वजह से ईरान की सत्ता में उनकी भूमिका पहले से ही मजबूत मानी जाती रही है.

मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान की सत्ता में बदलाव और युद्ध एक साथ जारी रहता है तो पूरे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी टकराव पहले ही क्षेत्र को अस्थिर बना चुका है. ऐसे में ईरान के अंदर राजनीतिक बदलाव और युद्ध के हालात दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकाए हुए हैं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

mojtaba khamenei

