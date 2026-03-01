Advertisement
Hindi Newsदुनियाउन पर शांति हो..., इजरायल-यूएस अटैक के बाद अब सामने आया खामेनेई की मौत का सच! क्या बोला ईरान?

'उन पर शांति हो...', इजरायल-यूएस अटैक के बाद अब सामने आया खामेनेई की मौत का सच! क्या बोला ईरान?

Iran on Ayatollah Ali Khamenei death एक ईरानी अकाउंट को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह आयुल्लाह खामेनेई का है. गूगल ट्रांसलेट की मदद से इस पोस्ट का अनुवाद किया है. पोस्ट का अनुवाद है,'नामी हैदर (उन पर शांति हो) के नाम पर.'

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:13 AM IST
'उन पर शांति हो...', इजरायल-यूएस अटैक के बाद अब सामने आया खामेनेई की मौत का सच! क्या बोला ईरान?

Iran Supreme Leader Death: पहले नेतन्याहू और फिर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है. हालांकि इस संबंध में ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 'KHAMENEI.IR' नाम और @Khamenei_fa नाम X हेंडल से एक ऐसा पोस्ट आया है, जिसे लगभग पुष्टि के तौर पर ही देखा जा रहा है. इस पोस्ट एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें पर्शियल भाषा में कुछ लिखा हुआ है.

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का हर अपडेट सही समय पर जानने के लिए आप हमारे लाइव ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, यहां क्लिक करें

जिस अकाउंट से पोस्ट शेयर किया गया है वो 'ग्रे-टिक' वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो ईरान के सर्वोच्च नेता का फारसी अकाउंट है. हमने गूगल ट्रांसलेट की मदद से इस पोस्ट का अनुवाद किया है. पोस्ट का अनुवाद है,'नामी हैदर (उन पर शांति हो) के नाम पर.' इस पोस्ट में एक तस्वीर भी है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जिसका चेहरा नहीं है वो तलवार लिए हुए है और चारों तरफ रॉकेट दागते हुए दिख रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: इजरायल-अमेरिका के हमले में मारे गए खामेनेई! अब कौन हो सकता है उनका वारिस?

ट्रंप ने भी किया खामेनेई की मौत का दावा

इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी मौत का दावा किया. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में खामेनेई को 'इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक' बताया और आगे कहा कि वह मर चुके हैं. यह न सिर्फ ईरान के लोगों के लिए इंसाफ नहीं, बल्कि सभी महान अमेरिकियों और दुनिया भर के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है, जिन्हें खामेनेई और उसके खूनी गुंडों के गिरोह ने मार डाला या अपंग कर दिया. वह हमारी खुफिया जानकारी और अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सका और इजरायल के साथ मिलकर काम करते हुए, वह या उसके साथ मारे गए अन्य नेता कुछ भी नहीं कर सके.

यह भी पढ़ें: इजरायली हमले में खामेनेई का अंत! ट्रंप और नेतन्याहू ने देखी ईरानी लीडर के शव की तस्वीर; तेहरान ने बताया कोरा झूठ

ईरान पर हुए हमले को लेकर क्या बोले संयुक्त राष्ट्र

ईरान पर हुए हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं से जिम्मेदारी के साथ काम लेने की अपील की. ईरान और मिडिईस्ट की स्थिति से निपटने के लिए आयोजित आपातकालीन बैठक के दौरान गुटेरेस ने कहा,'आइए हम जिम्मेदारी से और मिलकर काम करें ताकि इस क्षेत्र और हमारी दुनिया को संकट के कगार से वापस लाया जा सके.' उन्होंने आगे कहा,'सैन्य कार्रवाई से ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू होने का खतरा है जिसे दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्र में कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है.'

Tahir Kamran

Tahir Kamran

