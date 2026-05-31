ट्रंप की नाकाबंदी पर भड़का ईरान, होर्मुज स्ट्रेट पर कसा शिकंजा; जहाजों के लिए जारी किया नया फरमान

Iran-US Conflict: मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिका के साथ जारी भारी गतिरोध के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर अपना नियंत्रण और सख्त कर दिया है. ईरान ने दोटूक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाले सभी व्यापारिक और नौसैनिक जहाजों को उसके नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट का पूरा प्रबंधन ईरानी सशस्त्र बलों के हाथ में है और सभी जहाजों को 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) की नौसेना से अनुमति लेकर ही निर्धारित रास्तों से गुजरना होगा.

समुद्र में बारूदी सुरंग का खौफ

जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने अपने संप्रभु जलक्षेत्र में एक संदिग्ध तैरती हुई बारूदी सुरंग (Naval Mine) की खोज की है, जिसके बाद नाविकों और मछुआरों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी तरफ, सिंगापुर में आयोजित 'शांगरी-ला डायलॉग' सुरक्षा शिखर सम्मेलन में कतर ने इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह के स्थायी समुद्री शुल्क (टैरिफ) लगाने का कड़ा विरोध किया है. कतर के उप प्रधानमंत्री शेख सऊद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि ऐसे टैक्स का सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है, हालांकि बारूदी सुरंगों को साफ करने जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए अस्थायी वित्तीय समाधानों पर बातचीत की जा सकती है.

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ट्रंप की 'नाकाबंदी' पर भड़का ईरान

इस पूरे संकट के केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं. अमेरिका ने ईरान से जुड़े बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी (Naval Blockade) कर रखी है, जिसके कारण होर्मुज क्षेत्र में खतरे का स्तर गंभीर बना हुआ है. आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसेन रेजाई ने ट्रम्प पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वे तीसरी बार कूटनीति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं.

समझौते की शर्तें और दोनों देशों के बीच का टकराव

ट्रंप का कहना है कि किसी भी कूटनीतिक समाधान के लिए ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता छोड़नी होगी, समृद्ध यूरेनियम नष्ट करना होगा और बिना किसी शुल्क के होर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने ट्रंप की इन शर्तों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान अनिवार्य की भाषा को स्वीकार नहीं करता.

ईरान की फार्स एजेंसी के मुताबिक, तेहरान किसी भी समझौते से पहले अपनी रुकी हुई $12 अरब की राशि को तत्काल बहाल करने की मांग कर रहा है. इसी बीच यूएस सेंटकॉम (CENTCOM) के आदेश पर अमेरिकी नौसेना क्षेत्र में मुस्तैद है और वाणिज्यिक जहाजों को नाकाबंदी रेखा न लांघने के निर्देश दे रही है. तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि ईरानी वायु रक्षा इकाइयों ने अपने बंदर अब्बास बंदरगाह के पास एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है.

इधर लेबनान सीमा पर बढ़ा तनाव

खाड़ी के इस तनाव के बीच पश्चिम में इजरायल और लेबनान सीमा पर भी युद्ध की चिंगारी सुलग रही है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इजराइली जमीनी सेना के लेबनानी क्षेत्र में और आगे बढ़ने की घोषणा के बाद, इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के सात गांवों के नागरिकों के लिए अनिवार्य विस्थापन (इवैक्युएशन) के आदेश जारी कर दिए हैं.

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भले ही 17 अप्रैल से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच औपचारिक युद्धविराम प्रभावी है, लेकिन दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लगातार इसके उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं. लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बात कर जल्द से जल्द युद्धविराम को पूरी तरह लागू कराने की अपील की है. अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत का चौथा दौर होना तय है, लेकिन जमीनी हालात किसी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं.