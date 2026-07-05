होर्मुज के 'फाटक' पर अब जहाजों को देना होगा टोल, दुश्मन देशों की आई शामत, मगर दोस्तों की आ गई मौज

हालिया मिडिल ईस्ट संकट के बाद ईरान अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संचालन से जुड़ी नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. चीन में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर ईरान के राजदूत ने कहा कि तेहरान इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई सेवा शुल्क प्रणाली लाने की योजना बना रहा है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे पारंपरिक 'टोल टैक्स' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
बीजिंग में आयोजित वर्ल्ड पीस फोरम के दौरान ईरान के चीन स्थित राजदूत अब्दोलरेजा रहमानी फजली ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए ईरान और ओमान मिलकर नई व्यवस्था तैयार कर रहे हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका पहले ही इस विचार का विरोध जता चुका है कि ईरान इस मार्ग के इस्तेमाल के लिए जहाजों से टोल-टैक्स वसूले.
हालिया ईरान-अमेरिका संघर्ष समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच हुई शुरुआती सहमति के तहत व्यावसायिक जहाजों को 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई थी. अब यह अवधि समाप्त होने के बाद कौन-सी नई व्यवस्था लागू होगी, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
ईरानी राजदूत के मुताबिक, प्रस्तावित शुल्क जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने, समुद्री यातायात की निगरानी करने और भारी जहाजी आवाजाही से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधन जैसी सेवाओं के लिए लिया जाएगा. उनका कहना था कि चूंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के समुद्री क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए इन सेवाओं के लिए शुल्क लेना स्वाभाविक है.
ईरान ने यह भी संकेत दिया कि शुल्क नीति सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होगी. जिन देशों ने हालिया संघर्ष के दौरान तेहरान का समर्थन किया या उसके साथ मित्रवत रुख अपनाया, उन्हें विशेष सुविधाएं या रियायतें दी जा सकती हैं.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक ऊर्जा व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है. दुनिया के कुल कच्चे तेल और लिक्विड नैचुरल गैस (LNG) के निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. हालिया पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल और ऊर्जा की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था.
संघर्षविराम के बाद ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को दोबारा खोल दिया था, लेकिन दोनों देशों के बीच स्थायी समझौते को लेकर बातचीत अभी भी जारी है. ऐसे में ईरान की नई शुल्क नीति आने वाले दिनों में वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा बाजार पर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है.