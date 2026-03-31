इस देश पर मेहरबान हुआ ईरान, फ्री में जहाजों का पार करा रहा होर्मुज स्ट्रेट

Malaysia Vessels Free Passage: 'आपदा में अवसर' वाला मुहावरा ईरान के ट्रांजिट फीस वसूलने वाले सिस्टम पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है. ईरान ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ट्रांजिट फीस लगाने का फैसला किया है. ईरान ने सुरक्षा, पर्यावरण और नेविगेशन सेवाओं के नाम पर हर जहाज से लगभग 20 लाख डॉलर (18 करोड़ रुपये) तक वसूले जा रहा है. हालांकि, ईरान का यह सिस्टम सभी देशों के लिए एक जैसा नहीं है. ईरान ने मलेशिया जैसे देशों को अपना दोस्त बताते हुए टैक्स से छूट दी है.

ट्राजिट फीस सभी देशों के लिए नहीं

स्ट्रेस ऑफ हार्मुज से जुगरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने वाला सिस्टम सभी देशों के लिए एक जैसा नहीं है. ईरान ने मलेशिया जैसे अपने दोस्त देशों को ट्रांजिट फीस वसूलने वाले सिस्टम से छूट दी है. वहीं भारत, चीन, रूस जैसे देशों के जहाजों को इस रास्ते सुरक्षित निकलने का भरोसा दिलाया है. फिर टैक्स किस पर है? दरअसल, यह टैक्स खासतौर से उन देशों के जहाजों के लिया जा रहा है, जिनके साथ ईरान की अनबन है.

मलेशिया पर नहीं लगेगा टैक्स

ईरान की टैक्स वसूलने वाले सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा मलेशिया को हो रहा है. ईरान ने मेलिशिया को अपना दोस्त बताते हुए, मलेशिया के जहाजों को फ्री में होर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है. इसकी जानकारी खुद ईरान के राजदूत ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मंलगवाल को दी. उन्होंने कहा कि मलेशियाई जहाजों को होर्मुज से गुजरने के लिए फीस देने की जरूरत नहीं है.

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ईरान ने मलेशिया को बताया मित्र

सोमवार को ईरानी राजदूत वलीओल्लाह मुहम्मदी नसराबादी ने 'न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स' अखबार को कहा कि, "हमें मलेशिया के विदेश मंत्री से जानकारी मिली है कि कई मलेशियाई जाहज फारस की खाड़ी में है और वहां से गुजरना चाहते हैं." वहीं, शनिवार को विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने बताया कि वहां लगभग 7 मलेशियाई जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मलेशिया मित्र देश है, इसलिए मलेशिया को होर्मुज पार करने की इजाजत दे दी है.

बिना रोक-टोक के गुजरने मलेशियाई जहाज

मलेशियाई जहाजों से फीस लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह उनसे फीस नहीं लेंगे, मलेशियाई जहाज बिना किसी रोक-टोक के वहां से गुजर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि होर्मुज बस कुछ देशों के लिए बंद है, सभी के लिए नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान पर हमला करने वाले होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.

मलेशिया के मंत्री ने जताया आभार

बिना फीस के होर्मुज स्ट्रेट पास करने की बात पर मलेशिया के परिवहन मंत्री एंथनी लोक ने कहा कि ईरान का आभार जताया. सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मलेशिया के जहाज पर होर्मुज पार करने के लिए फीस नहीं लगेगा. साथ ही कहा कि ईरान सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं. हम एक मित्र देश हैं, ऐसे में मलेशियाई जहाजों पर कोई टोल नहीं लगेगा.