ट्रंप से बड़ी चूक हो गई? अमेरिका-इजरायल से अकेले कैसे लड़ रहा ईरान? नए हथियार अब निकलेंगे

वो अलग बात है कि सीआईए के एक जासूस के चलते अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या कर दी. तेहरान ने उन्हें सेफ हाउस में रखने का तगड़ा इंतजाम कर रखा था. जिस एस्केलेटर से वह अंडरग्राउंड बेस में जाते थे, वहां तक पहुंचने में पांच मिनट लगते थे. अब आप समझिए ईरान ने पहाड़ के नीचे कैसी दुनिया बना रखी है. उसे पता था कि एक दिन अमेरिका या इजरायल का हमला होगा. वह इसके लिए तैयारी कई साल से कर रहा था. ईरान का भूगोल देखेंगे तो यह पहाड़ी और मरुस्थलीय मुल्क है जिसके बारे में अमेरिका को भी पूरी जानकारी नहीं होगी. दुनिया रूस और यूक्रेन की लड़ाई देख चुकी है. अब ईरान जिस तरह से अपने दम पर एक हफ्ते से अमेरिका-इजरायल की जोड़ी के सामने टिका है, वह चौंकाता है. यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप ने ईरान को हल्के में लेकर बड़ी चूक कर दी?

जी हां, ईरान का मिलिट्री ऐक्शन दिखाता है कि वह किसी भी पारंपरिक तरीके से जीत के लिए नहीं लड़ रहा है बल्कि वह अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है. अपनी शर्तों पर जिंदा रहने के लिए... इस्लामिक रिपब्लिक के नेता और सैन्य कमांडर सालों से इस समय की तैयारी कर रहे थे.

1. ईरान को पता था डबल अटैक होगा

Add Zee News as a Preferred Source

वे हाल के वर्षों में समझ चुके थे कि अमेरिका पहले शुरू करे या इजरायल, बाद में दोनों की ताकत एकसाथ होने वाली है. यह पैटर्न पिछली गर्मियों में 12 दिन की लड़ाई में साफ देखा गया था. तब इजरायल ने पहले हमला किया था और अमेरिका कुछ दिन बाद शामिल हो गया. इस बार दोनों ने मिलकर ईरान पर अटैक किया.

पढ़ें: कौन हैं कुर्द लड़ाके? ईरान को तोड़ने के लिए ट्रंप ने कर ली सीक्रेट डील! तुर्किये भड़का

अमेरिका और इजरायल की टेक्नोलॉजिकल पावर, एडवांस्ड इंटेलिजेंस और मिलिट्री हार्डवेयर को देखते हुए यह समझना नादानी होगी कि ईरानी युद्ध के मैदान में जीत की प्लानिंग कर रहे थे. ईरान ने धैर्य के साथ अपनी स्ट्रेटजी बनाई है. इसके लिए पिछले 10 वर्षों में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की पावर बढ़ाई, लंबी दूरी के ड्रोन बनाए और क्षेत्र में हथियारबंद समूहों (मिलिशिया) का नेटवर्क तैयार करने में भारी भरकम खर्च किया.

2. ईरान को अपनी कमी पता है

- हां, ईरान जानता है कि अमेरिका का मेनलैंड उसकी पहुंच से बाहर है.

- हालांकि पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी बेस उसकी जद में हैं, खासकर पड़ोसी अरब देशों में. पूरी तैयारी के चलते ही वह लगातार कई देशों में अमेरिकी बेसों, दूतावास और मिशनों को निशाना बना रहा है.

- इजरायल भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में है. अब समझ में आ रहा है कि लगातार हमले हों तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा जा सकता है. कुछ नुकसान तो होगा ही और हो रहा है.

3. तेहरान का अमेरिका-इजरायल पर 'सस्ता' अटैक

ईरान ने जंग लड़ने के लिए पहले से ही बजट का धांसू समीकरण तैयार कर रखा था. इजरायल और अमेरिका जिस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे ईरान के वन-वे ड्रोन और मिसाइलों से काफी ज्यादा महंगे हैं. एक हफ्ते के बाद भी अगर लड़ाई खिंचती है तो अमेरिका और इजरायल का खर्च काफी बढ़ जाएगा. अब इन दोनों देशों के सामने मुश्किल यह है कि अपने लोगों और संसाधनों की रक्षा के लिए हाई-वैल्यू एसेट्स का इस्तेमाल करना ही होगा. शायद ईरान का दांव समझकर ही अमेरिका अब पश्चिम एशिया के कुछ बेस खाली करा रहा है. इधर, खबर है कि अब तक ईरान 15 साल पुरानी मिसाइलें मार रहा था. नई मिसाइलें अब निकलेंगी. मतलब वह लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है.

पढ़ें: '...हमला करना अमेरिका की गलती', कम बोलने वाले मनमोहन सिंह ने तब डंके की चोट पर कहा था

इस लड़ाई में एनर्जी दूसरा बड़ा मुद्दा है. ईरान ने होर्मूज स्ट्रेट बंद कर दिया है. अब ईरान की रणनीति यह होगी कि एक-एक दिन लड़ाई बढ़ेगी तो अमेरिका-इजरायल का अरबों का खर्च बढ़ेगा.

4. पड़ोसियों पर प्रेशर

ऐसा लगता है कि ईरान अपने पड़ोसियों कतर, यूएई, कुवैत, ओमान और इराक जैसे देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिखाना चाहता है कि यहां अमेरिका के अड्डे होंगे तो जोखिम उठाना ही होगा. शायद तेहरान को उम्मीद हो कि वहां की सरकारें अमेरिका पर ऑपरेशन रोकने का दबाव डालेंगी. हालांकि इन देशों के साथ ईरान की दुश्मनी बढ़ने का भी जोखिम है. आखिर में ईरान अकेला भी पड़ सकता है.

पश्चिम मीडिया में खबरें आ रही हैं कि ईरान के लोकल कमांडर अब टारगेट चुन रहे हैं यानी खुद मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं. अगर यह सही है तो ईरान में कमांड स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है. हमले लगातार हो रहे हैं, ऐसे में ईरानी कमांडरों के पास पहले से तय टारगेट लिस्ट और लॉन्च अथॉरिटी ही बड़ी भूमिका निभा रही है. यह दिखाता है कि सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी ईरानी सेना ने कैसे लड़ाई जारी रखी है. तेहरान का हौसला कमजोर नहीं हुआ है.

उधर, इजरायल अभी तक अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है. एक भी मिसाइल के हिट करने से लोगों की चिंता बढ़ती है. अमेरिका को इलाके में तनाव, एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव और लगातार ऑपरेशन के खर्च को देखना होगा. दोनों पक्ष डटे हैं और खर्च बढ़ रहा है. कौन जीतेगा, कोई नहीं कह सकता.