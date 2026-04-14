जंग रुकी लेकिन खोखला हो गया ईरान! झेल चुका है 250 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान; कितने सालों में होगी भरपाई?

US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीजफायर हो गया हो लेकिन अब भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई है. अमेरिका ने भी होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर दी है. जिसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं. हालात को सुधारने के लिए इस्लामाबाद में बात जरूर हुई लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकल पाया, जंग में दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, ईरान की बात करें तो ईरान 250 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान का सामना कर चुका है.

नुकसान का किया जाएगा आकलन

ईरान सरकार की प्रवक्ता ने कहा है कि शुरुआती अनुमानों में पता चला है कि अमेरिकी-इजरायली हमलों में ईरान को करीब 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. इस नुकसान के ज्यादा सटीक आंकड़े सरकार के आर्थिक ब्लॉक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे. जो कई चरणों में इसका मूल्यांकन कर रहे हैं. इसमें पहले चरण में इमारतों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है, इसके अलावा दूसरे चरण के बजट में राजस्व और औद्योगिक केंद्र के बंद होने से संबंधित नुकसान का आकलन किया जाएगा.

कितने सालों में होगी भरपाई

इसे लेकर ईरान ईरान इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट दी है. जिसमें ये बताया गया है कि ईरान को 40 दिनों के जंग में काफी नुकसान पहुंचा है, ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही नाजुक है, इस नुकसान का आकलन करके एक रिपोर्ट राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को भेजी गई है, जिसमें बताया गया है कि इस नुकसान को ठीक करने में 12 साल का समय लग सकता है. युद्ध में कई बड़े एयरपोर्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है ऐसे में महंगाई बढ़ने के भी आसार दिख रहे हैं.

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फिर हो सकती है वार्ता

मौजूदा हालात को देखते हुए ईरान और अमेरिका में एक बार फिर वार्ता हो सकती है. अमेरिका और ईरान के बीच पहले चरण की वार्ता विफल हो गई थी. सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दूसरे चरण की वार्ता जेनेवा में हो सकती है. इससे पहले चर्चा थी कि तुर्किये में बैठक हो सकती है, हालांकि पाकिस्तान ने भी दोनों देशों को आमंत्रित किया है.