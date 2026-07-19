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मोजतबा खामेनेई की गुमशुदगी से ईरान में तेज हुई तख्तापलट की आहट? संघर्ष के बीच क्यों अलग-थलग पड़ा तेहरान

Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के पिता की मौत के बाद से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है. इस बीच उनके देश में तख्तापलट की आहट भी सुनाई देने लगी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 19, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:57 PM IST
मोजतबा खामेनेई की गुमशुदगी से ईरान में तेज हुई तख्तापलट की आहट? संघर्ष के बीच क्यों अलग-थलग पड़ा तेहरान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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