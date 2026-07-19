/मोजतबा खामेनेई की गुमशुदगी से ईरान में तेज हुई तख्तापलट की आहट? संघर्ष के बीच क्यों अलग-थलग पड़ा तेहरान

Coup In Iran: भले ही ईरान अमेरिका-इजरायल जैसे देशों के साथ संघर्ष के मोर्चे पर खड़ा है, लेकिन अब उसके अंदरूनी मामलों में भी कलह शुरू हो गया है. एक तरफ नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई दुनिया की आंखों से गायब हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में तख्तापलट की आहट सुनाई देने लगी है.
सऊदी मीडिया आउटलेट 'अल-हदथ' की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली रक्षा सूत्र ने जानकारी दी है कि मोजतबा खामेनेई ईरान में नहीं हैं. वह देश छोड़कर जा चुके हैं. तो वहीं दूसरी तरफ देश में मौजूद कट्टरपंथी तत्व ईरान को काबू में लेने या खुद वहां की बागडोर संभालने की तैयारी कर रहे हैं.
अमेरिका-ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच कई रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि तेहरान में एक बड़ा आंतरिक सत्ता संघर्ष छिड़ गया है, जिसने अल्ट्रा कट्टरपंथी गुटों को देश के मॉडरेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया है. देश के अंदर कट्टरपंथी तत्व अमेरिका के साथ 14 पॉइंट वाले डिप्लोमैटिक एग्रीमेंट्स के के पूरे होने के बाद सत्ताधारी नेतृत्व पर तख्तापलट करने का आरोप लगा रहे हैं. बीते दिनों खामेनेई के अंतिम संस्कार के हाद देश के टॉप डिप्लोमैट और ट्रंप प्रशासन के साथ सीजफायर की बातचीत करने वाले विदेश मंत्री अब्बास अराघची को एक उग्र भीड़ ने पत्थरों से निशाना बनाया, जिसके चलते उन्हें अपनी टीम के साथ जुलूस से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा.
बताया जा रहा है कि ईरान में कट्टरपंथी तत्व सुप्रीम लीडर के सार्वजनिक उपस्थिति से दूर रहने के चलते राज्य के कई मामलों को मैनेज कर रहा है. ईरान के एक एक मुखर कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियन ने खामेनेई के अंतिम संस्कार से कुछ दिन पहले सवाल उठाया कि क्या देश में तख्तापलट होने वाला है. उन्होंने अंतिम संस्कार के बाद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया,' शहीद इमाम (खामेनेई) को विदाई देने के इन पहलों में हम उनके रक्त का बदला लेने का झंडा उठाते हैं और तख्तापलट के खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं.' मोजतबा खामेनेई की लंबी अनुपस्थिति के चलते ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबफ, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अराघची संघर्ष में ईरान को देखने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं. इससे कट्टरपंथी तेजी से अलग-थलग पड़ गए हैं और प्रशासन से असंतुष्ट हैं.
ईरान के कट्टरपंथी सांसद कामरान गजनफरी ने इस महीने की शुरुआत में एक वीडियो में कहा,' वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुप्रीम काउंसिल की भूमिका को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम लीडर और संसद की भूमिका को कम कर रहे हैं.' उन्होंने उस बॉडी का जिक्र किया जो वर्तमान में सेंसिटिव वॉर ऑपरेशन की देखरेख कर रहा है. उन्होंने कहा,' यह वह राजनीतिक तख्तापलट है, जिसकी उन्होंने योजना बनाई है और जिसे वे चरणबद्ध तरीके से अंजाम दे रहे हैं.' इन सब स्थितियों का आकलन करते हुए यह पता चलता है कि आखिरकार अमेरिका के साथ बाहरी शत्रुता जारी रहने के चलते ईरान को आंतरिक एकता बनाए रखने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.