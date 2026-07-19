/मोजतबा खामेनेई की गुमशुदगी से ईरान में तेज हुई तख्तापलट की आहट? संघर्ष के बीच क्यों अलग-थलग पड़ा तेहरान

बताया जा रहा है कि ईरान में कट्टरपंथी तत्व सुप्रीम लीडर के सार्वजनिक उपस्थिति से दूर रहने के चलते राज्य के कई मामलों को मैनेज कर रहा है. ईरान के एक एक मुखर कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियन ने खामेनेई के अंतिम संस्कार से कुछ दिन पहले सवाल उठाया कि क्या देश में तख्तापलट होने वाला है. उन्होंने अंतिम संस्कार के बाद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया,' शहीद इमाम (खामेनेई) को विदाई देने के इन पहलों में हम उनके रक्त का बदला लेने का झंडा उठाते हैं और तख्तापलट के खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं.' मोजतबा खामेनेई की लंबी अनुपस्थिति के चलते ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबफ, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अराघची संघर्ष में ईरान को देखने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं. इससे कट्टरपंथी तेजी से अलग-थलग पड़ गए हैं और प्रशासन से असंतुष्ट हैं.