Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /38 लाख बैरल क्रूड ऑयल और अमेरिका को चुनौती! दो ईरानी सुपरटैंकर्स ने कैसे तोड़ी अमेरिकी नौसेना की चक्रव्यूह जैसी नाकेबंदी?

38 लाख बैरल क्रूड ऑयल और अमेरिका को चुनौती! दो ईरानी सुपरटैंकर्स ने कैसे तोड़ी अमेरिकी नौसेना की चक्रव्यूह जैसी नाकेबंदी?

अमेरिकी प्रतिबंधों और समुद्री निगरानी के बीच ईरान के दो सुपरटैंकर करीब 38 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर निकलने में कैसे सफल रहे? जानिए अमेरिकी नौसेना की रणनीति, ईरानी तेल निर्यात की चुनौती और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित असर की पूरी कहानी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 17, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:55 AM IST
38 लाख बैरल क्रूड ऑयल और अमेरिका को चुनौती! दो ईरानी सुपरटैंकर्स ने कैसे तोड़ी अमेरिकी नौसेना की चक्रव्यूह जैसी नाकेबंदी?
Image Credit: AI Generated Photo

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
80 डॉलर प्रत‍ि बैरल के नीचे पहुंचा क्रूड ऑयल, पेट्रोल-डीजल के रेट पर क्‍या आया अपडेट
Petrol price7 min ago
2
nasa14 min ago
3
iran17 min ago
4
Nishikant kamat18 min ago
5
Smartphone24 min ago