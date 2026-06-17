/38 लाख बैरल क्रूड ऑयल और अमेरिका को चुनौती! दो ईरानी सुपरटैंकर्स ने कैसे तोड़ी अमेरिकी नौसेना की चक्रव्यूह जैसी नाकेबंदी?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र में दिखाई दिया है. इस बार चर्चा किसी सैन्य कार्रवाई की नहीं, बल्कि दो विशाल ईरानी तेल टैंकरों की है, जिन्होंने कथित तौर पर अमेरिकी निगरानी और प्रतिबंधों के बीच अपना सफर पूरा कर लिया. इन सुपरटैंकरों पर करीब 38 लाख बैरल कच्चा तेल लदा था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों डॉलर आंकी जा रही है. समुद्री ट्रैकिंग डेटा और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, दोनों जहाजों ने ऐसे समुद्री मार्गों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो गया.
माना जा रहा है कि यह घटनाक्रम अमेरिकी प्रतिबंध व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है. ईरान लंबे समय से अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है. वॉशिंगटन का आरोप है कि तेहरान अपने तेल निर्यात से प्राप्त धन का उपयोग ऐसे कार्यक्रमों में करता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं. दूसरी ओर, ईरान इन प्रतिबंधों को अवैध बताते हुए लगातार तेल निर्यात जारी रखने की कोशिश करता रहा है. हालिया घटनाक्रम में दो ईरानी सुपरटैंकर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल लेकर समुद्री रास्ते से आगे बढ़े. रिपोर्टों के मुताबिक, जहाजों ने कई बार अपने ट्रांसपोंडर सिग्नल बंद किए या सीमित रूप से प्रसारित किए, जिससे उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाना कठिन हो गया.
समुद्री विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में जहाजों की निगरानी के लिए ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) का उपयोग किया जाता है. हालांकि, कुछ मामलों में जहाज अपनी स्थिति छिपाने के लिए इस सिस्टम को बंद कर देते हैं या वैकल्पिक मार्ग चुनते हैं. रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी टैंकरों ने भी इसी तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल किया. इसके अलावा समुद्र में जहाज से जहाज (Ship-to-Ship Transfer) के जरिए तेल स्थानांतरित करने जैसी तकनीकें भी अक्सर प्रतिबंधों से बचने के लिए चर्चा में रहती हैं, हालांकि इस मामले में संबंधित दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
38 लाख बैरल कच्चा तेल किसी भी देश के लिए बड़ी मात्रा मानी जाती है. वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों के आधार पर इसकी कुल कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. ऐसे में यदि प्रतिबंधित तेल सफलतापूर्वक खरीदारों तक पहुंच जाता है, तो यह ईरान के लिए महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत बन सकता है. ऊर्जा बाजार के जानकारों का मानना है कि तेल निर्यात ईरानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है. इसलिए तेहरान प्रतिबंधों के बावजूद अपने निर्यात नेटवर्क को सक्रिय रखने की कोशिश करता है.
समुद्री ट्रैकिंग सर्विस 'टैंकरट्रैकर्स' की रिपोर्ट है कि ईरान के दो सुपरटैंकर अमेरिकी नौसेना की दो महीने पुरानी नाकेबंदी को पार करने में सफल रहे हैं. यह दो महीनों में ईरान से कच्चे तेल का पहला निर्यात है. 'X' पर पोस्ट किए गए एक बयान में ट्रैकिंग ग्रुप ने कहा कि 15 जून, 2026 की सैटेलाइट तस्वीरों और ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) डेटा से पुष्टि हुई है कि नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी के सुपरटैंकर - 'डियोना' और 'हीरो 2' - अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी वाले इलाके से बाहर निकल गए हैं. इन टैंकरों में कुल मिलाकर 38 लाख (3.8 मिलियन) बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा हुआ था.
US सीनेट एक बार फिर ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई को सीमित करने वाले 'वॉर पावर्स रिज़ॉल्यूशन' को आगे बढ़ाने में नाकाम रही है. यह ट्रंप प्रशासन के अधिकार को कम करने की कोशिशों की एक और कड़ी है, जबकि प्रशासन लगभग चार महीने से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक संभावित समझौते पर काम कर रहा है.
दोनों पार्टियों के सांसदों ने ईरान के साथ हो रहे समझौते पर शक जताया है और बातचीत की जानकारी साझा करने में व्हाइट हाउस की हिचकिचाहट पर निराशा जाहिर की है. सीनेटर प्रशासन से ब्रीफिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान के बीच समझौते पर दस्तख़त करने की शुक्रवार की तय समय-सीमा से पहले ऐसी कोई ब्रीफ़िंग तय नहीं की गई है.