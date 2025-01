ईरान के सुप्रीम कोर्ट में तड़ातड़ बरसी गोलियां, अंदर घुसकर दो जजों की हत्या

Iran Supreme Court Attack​: ईरान से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, ईरान की राजधानी तेहरान में सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इसके अलावा हमले में एक गार्ड घायल भी है, हमला करने वाले व्यक्ति ने गोली मारकर अपनी जान दे दी. हमले के बाद कोर्ट के आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि इस गोलीबारी में न्यायाधीश मौलवी मोहम्मद मोगीसेह और न्यायाधीश अली रजिनी की मौत हो गई. इससे पहले 1999 में न्यायाधीश रजिनी की हत्या करने की कोशिश की गई थी. लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया था, बता दें कि न्यायाधीश कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने और उन्हें कठोर सजा देने के लिये जाने जाते थे.

BREAKING: Two Iran Supreme Court judges were shot dead in Tehran on Saturday and another judge was wounded. These were very significant judges with bloodstained records. The judges who were killed were Mohammad Moghiseh and Ali Razini. Moghiseh has been sanctioned by the… pic.twitter.com/cy9kaxs39L

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 18, 2025