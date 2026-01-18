Advertisement
trendingNow13078211
Hindi Newsदुनियाहां, हजारों लोगों की मौत हुई लेकिन कारण हम नहीं US है, खामेनेई बोले- सुरक्षा बल अपना काम कर रहे थे

'हां, हजारों लोगों की मौत हुई लेकिन कारण हम नहीं US है', खामेनेई बोले- सुरक्षा बल अपना काम कर रहे थे

Khamenei on protests: ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हाल के विरोध प्रदर्शनों में हजारों मौतों की बात स्वीकार की है, लेकिन जिम्मेदारी अमेरिका और विदेशी ताकतों पर डाली है. ट्रंप ने इसे खतरनाक नेतृत्व बताया और नए नेतृत्व की मांग की है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 18, 2026, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हां, हजारों लोगों की मौत हुई लेकिन कारण हम नहीं US है', खामेनेई बोले- सुरक्षा बल अपना काम कर रहे थे

Khamenei on protests: ईरान में हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की मौत के बात को आयतुल्ला अली खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है. टीवी संबोधन में खामेनेई ने कहा कि यह अशांति दिसंबर के अंत में शुरू हुई थी, जिसकी वजह आर्थिक मुश्किलें और राजनीतिक असंतोष था. उन्होंने बताया कि इस दौरान हजारों लोग मारे गए. खामेनेई ने कुछ मौतों को अमानवीय और क्रूर परिस्थितियों का नतीजा बताया है, लेकिन अधिकांश जिम्मेदारी अमेरिका और अन्य विदेशी ताकतों पर डाली है, और कहा ईरानी सुरक्षा बल सिर्फ अपना काम कर रहे थे.

अपराधी हैं ट्रंप
खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने इन प्रदर्शनों को बढ़ावा देने का काम किया है. उन्होंने ट्रंप को अपराधी कहा और कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने विरोध प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल किया है. उनका कहना था कि देश के अधिकारी उन अपराधियों को बक्शेंगे नहीं. इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खामेनेई के रवैये को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया है.

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि विरोध और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 3,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है. हालांकि इंटरनेट कट और बाकी समस्याओं के कारण सही आंकड़े निकालना मुश्किल है. ट्रंप ने खामेनेई के इस बयान के बाद कड़ा रुख अपनाया और कहा कि अब ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करनी चाहिए. उन्होंने खामेनेई की हिंसा के लिए आलोचना की और कहा कि वे देश को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान को बर्बाद करने में खामेनेई का हाथ 
ट्रम्प ने कहा कि खामेनेई ने अपने नेतृत्व में देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और जनता पर पहले कभी न देखी गई हिंसा लागू की. उनका कहना था कि नेतृत्व का मतलब डर और मौत नहीं, बल्कि सम्मान और सही तरीके से शासन करना होता है. ट्रंप ने इसे ईरान में राजनीतिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय दबाव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है.

इसी बीच खामेनेई ने अमेरिका पर लगातार आरोप लगाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल में हुई अशांति की प्लानिंग अमेरिका द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य ईरान को बर्बाद करना है. हालांकि, राजधानी तेहरान और अन्य बड़े शहरों में हालात अब सामान्य होने लगे हैं, और कई क्षेत्रों में जीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है. यह संघर्ष ईरान की आंतरिक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर वैश्विक नजर बनाए रखे हुए है.
ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

iranSupreme leaderTrump

Trending news

'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
Maharashtra news
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
manoj tiwari
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
Who Will Be Mumbai Mayor
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
IMD Report
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?