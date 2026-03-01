कविताओं और बागबानी के शौकीन खामेनेई कभी जेलों में छिप कर रहे, एक हाथ क्यों नहीं करते थे इस्तेमाल?

Advertisement
Ayatollah Ali Khamenei: इजरायल और अमेरिकी के हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. उनकी मौत के बाद ईरान ने कहा है कि हम अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेंगे. बहुत कम लोग जानते हैं कि खामनेई को कविताओं का शौक था. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 01, 2026, 09:16 AM IST
Khamenei: इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन के शोक और 7 दिन की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है. हमले में खामेनेई के परिवार के लोगों की भी मौत हुई है. इतना ही नहीं जंग में कई निर्दोष मारे गए हैं. इसी बीच हम आपको बताने चल रहे हैं अयातुल्ला अली खामेनेई की जिंदगी से जुड़ी उन बातों के बारे में जिससे काफी लोग अनजान हैं. 

कविताओं के थे शौकीन

बहुत कम लोगों के पता होगा कि खामेनेई ईरान के बाहर बहुत कम यात्रा करते थे. वो अपनी पत्नी के साथ तेहरान में एक सादा जीवन व्यतीत करते थे. उन्हें बागवानी का शौक था, इतना ही नहीं वो कविताओं के भी शौकीन बताए जाते थे. उन्हें कविताएं सुनना और पढ़ना बेहद रास आता था. खामेनेई को कई फलों के पौधे लगाते हुए देखा गया है. ईरानी मीडिया के मुताबिक वे मानते थे कि पेड़ और पौधे न केवल प्रकृति को सुंदर बनाते हैं बल्कि मनुष्य की आत्मा को भी जीवंतता प्रदान करते हैं. कहा जाता है कि उन्हें युवावस्था में सिरगेट का शौक था, जो एक ईरानी धार्मिक नेता के लिए असामान्य बात है. 1980 के दशक में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसकी वजह से उनका दाहिना हाथ डैमेज हो गया था. 

कहां हुआ था जन्म

अयातुल्ला खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक परिवार में हुआ था. ये अपने भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थे और उनके पिता शिया धर्मगुरु थे. पढ़ाई के बाद खामेनेई ने एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई. दुश्मनों से बचने के लिए खामनेई ने कई साल तक जेल में छिपकर अपने जीवन को गुजारा, 1979 की क्रांति के एक साल बाद अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी ने उन्हें तेहरान में शुक्रवार की नमाज का इमाम नियुक्त किया. खामेनेई 1981 में ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थेऔर 1989 में रुहोल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद धार्मिक नेताओं ने उन्हें अयातुल्ला खुमैनी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था.

घोषित किया गया है 40 दिनों का शोक

ईरान ने कहा है कि हम अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेंगे. खामेनेई की मौत के बाद 40 दिनों का शोक घोषित किया गया है. तेहरान में शोक का नजारा भी सामने आया है. वहीं UNSC में ईरान के राजदूत ने US राजदूत से कहा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिनिधि को विनम्र रहने की सलाह देता हूं. यह आपके और उस देश के लिए बेहतर होगा जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं.

