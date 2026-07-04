/दुनिया देखेगी खामेनेई की अंतिम विदाई, ईरान ने तैनात किए 30 से ज्यादा लाइव ब्रॉडकास्ट यूनिट; चप्पे-चप्पे में होगा लाइवस्ट्रीम

Iran News: ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम 9 जुलाई 2026 तक चलेंगे. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के प्रेसिडेंट ने कहा कि खामेनेई की विदाई का कार्यक्रम 'ग्रेट खामेनेई एरा' की की शुरुआत का प्रतीक है.
प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार ( 4 जून 2026) की सुबह IRIB के प्रेसिडेंट पैमान जेबेली ने कहा कि शोक कार्यक्रम की सही कवरेज के लिए अलग-अलग जगहों पर 2 दर्जन से अधिक SNG लाइव स्ट्रीम यूनिट तैनात की गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जेबेली ने कहा,' विदाई समारोह के लिए तय रास्ते पर 30 से अधिक मोबाइल यूनिट तैनात की गई हैं, जिनमें से हर एक में 6-12 कैमरे लगे हैं.'
बता दें कि खामेनेई का मुख्य अंतिम संस्कार जुलूस 6 जुलाई 2026 को तेहरान में होगा. इसके बाद 7 जुलाई 2026 को कोम में कार्यक्रम होंगे. इराकी मौलानाओं, कबीलाई नेताओं, राजनीतिक हस्तियों और आम जनता के अनुरोध पर 8 जुलाई 2026 को इराक के पाक शहरों नजफ और कर्बला में भी खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम होंगे. 'अल जजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए तेहरान में 1 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है.
भारत में ईरान के दूतावास ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला की फोटोज शेयर कीं, जहां अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी. इससे पहले दिन में, माउंट रशमोर में भाषण देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते तक ईरान पर बमबारी नहीं करेंगे. ट्रंप ने कहा,' हमने ईरान की बुरी तरह हालत खराब कर दी है. वे समझौता करने के लिए बेताब हैं. वे बेहद बुरी तरह समझौता करना चाहते हैं. हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं.'
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल के ईरान में संयुक्त हमले के दौरान हुई थी. भारत से कई नेता और धर्मगुरु भी खामेनेई को श्रद्धांजलि देने तेहरान पहुंचे. बताया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर और खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं.