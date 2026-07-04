/दुनिया देखेगी खामेनेई की अंतिम विदाई, ईरान ने तैनात किए 30 से ज्यादा लाइव ब्रॉडकास्ट यूनिट; चप्पे-चप्पे में होगा लाइवस्ट्रीम

भारत में ईरान के दूतावास ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला की फोटोज शेयर कीं, जहां अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी. इससे पहले दिन में, माउंट रशमोर में भाषण देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते तक ईरान पर बमबारी नहीं करेंगे. ट्रंप ने कहा,' हमने ईरान की बुरी तरह हालत खराब कर दी है. वे समझौता करने के लिए बेताब हैं. वे बेहद बुरी तरह समझौता करना चाहते हैं. हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं.'