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दुनिया देखेगी खामेनेई की अंतिम विदाई, ईरान ने तैनात किए 30 से ज्यादा लाइव ब्रॉडकास्ट यूनिट; चप्पे-चप्पे में होगा लाइवस्ट्रीम

Khamenei Funeral: ईरान में 9 जुलाई 2026 तक दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम चलने वाला है. इसकी कवरेज के लिए अलग-अलग जगहों पर 2 दर्जन से अधिक SNG लाइव स्ट्रीम यूनिट तैनात किए गए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 04, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:28 PM IST
दुनिया देखेगी खामेनेई की अंतिम विदाई, ईरान ने तैनात किए 30 से ज्यादा लाइव ब्रॉडकास्ट यूनिट; चप्पे-चप्पे में होगा लाइवस्ट्रीम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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