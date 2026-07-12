/खामेनेई के अंतिम संस्कार में कौन था काला मास्क पहने शख्स? खींचा दुनियाभर का ध्यान; अब सामने आई पहचान

बता दें कि हमले के बाद से मोजतबा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और न ही उन्होंने कोई भाषण दिया है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोजतबा ईरान के सैन्य कमांडरों और वरिष्ठ धर्मगुरुओं से हैंडरिटन मैसेजेस के जरिए संपर्क में हैं. ईरान में 6 दिनों तक चले अंतिम संस्कार समारोहों के बाद गुरुवार ( 9 जुलाई 2026) को अयातुल्ला अली खामेनेई को दफना दिया गया. उनका अंतिम संस्कार उनके निधन के 4 महीने से ज्यादा समय बाद हुआ. ईरानी अधिकारियों का कहना था कि अमेरिका-इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष के चलते बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अंतिम संस्कार करना जोखिम भरा था, इसलिए इसमें देरी हुई.