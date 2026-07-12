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खामेनेई के अंतिम संस्कार में कौन था काला मास्क पहने शख्स? खींचा दुनियाभर का ध्यान; अब सामने आई पहचान

Masked Man On Khamenei Final Rites: सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में एक शख्स को काले रंग का मास्क पहने देखा गया. इसको लेकर अलग-अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. आखिर यह व्यक्ति कौन है?

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 12, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:01 PM IST
खामेनेई के अंतिम संस्कार में कौन था काला मास्क पहने शख्स? खींचा दुनियाभर का ध्यान; अब सामने आई पहचान

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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