/खामेनेई के अंतिम संस्कार में कौन था काला मास्क पहने शख्स? खींचा दुनियाभर का ध्यान; अब सामने आई पहचान

Khamenei Final Rites: ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में मास्क पहने एक रहस्यमयी शख्स को देखा गया. इसको लेकर हर तरफ चर्चा होने लगी कि आखिर यह शख्स कौन है. हालांकि, एक ईरानी मीडिया रिपोर्ट में शख्स की पहचान दिवंगत सुप्रीम लीडर के सबसे बड़े पोते के रूप में की गई है.
खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रेयर के दौरान एक व्यक्ति को काले रंग का मास्क और काली बेसबॉल टोपी पहने हुए पहली लाइन में बैठे देखा गया. उनकी उपस्थिति पर अटकलें चलने लगी की वह खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई थे. हालांकि, अब मास्क पहने इस शख्स की पहचान कुछ और की गई है.
ईरानी मीडिया आउटलेट 'ईरान इंटरनेशनल' ने मास्क पहनकर शोक जताने वाले इस शख्स की पहचान दिवंगत सुप्रीम लीडर के सबसे बड़े पोते मोहम्मद जवाद खामेनेई के रूप में की है. रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद जवाद सुप्रीम लीडर के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामेनेई के बेटे हैं. बताया जा रहा है कि 28 फरवरी 2026 को हुए अमेरिकी-इजरायली हमलों में खामेनेई की मौत के साथ ही मोहम्मद जवाद का चेहरा भी जला था. उन्हें अन्य गंभीर चोटें भी आई थीं. कहा जाता है कि इन्हीं चोटों के चलते उन्होंने अंतिम संस्कार में शामिल होते समय अपना चेहरा काले मास्क से ढका था.
हमले के बाद से मोजतबा खामेनेई की हालत को लेकर अटकलें जारी हैं. 'न्यूयॉर्क पोस्ट' ने अमेरिकी खुफिया आकलन का हवाला देते हुए बताया कि हमले में मोजतबा गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका-इजरायल के हवाई हमले के दौरान मोजतबा अपने पिता के साथ उसी घर में मौजूद थे, लेकिन अलग कमरे में होने के कारण वह बच गए. उस समय साइप्रस में ईरान के राजदूत अलीरेजा सलारियन ने बताया था कि मोजतबा के पैरों, हाथों और बांह में चोटें आई थीं. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था.
बता दें कि हमले के बाद से मोजतबा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और न ही उन्होंने कोई भाषण दिया है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोजतबा ईरान के सैन्य कमांडरों और वरिष्ठ धर्मगुरुओं से हैंडरिटन मैसेजेस के जरिए संपर्क में हैं. ईरान में 6 दिनों तक चले अंतिम संस्कार समारोहों के बाद गुरुवार ( 9 जुलाई 2026) को अयातुल्ला अली खामेनेई को दफना दिया गया. उनका अंतिम संस्कार उनके निधन के 4 महीने से ज्यादा समय बाद हुआ. ईरानी अधिकारियों का कहना था कि अमेरिका-इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष के चलते बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अंतिम संस्कार करना जोखिम भरा था, इसलिए इसमें देरी हुई.