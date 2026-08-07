/फिर अस्पताल में भर्ती हुए मोजतबा खामेनेई? ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हालत पर नया सस्पेंस; इजरायली रिपोर्ट से मची हलचल

ईरान के सरकारी अधिकारियों ने पहले मोजतबा खामेनेई की चोटों को ज्यादा गंभीर नहीं बताया था. हालांकि, सार्वजनिक रूप से उनकी अनुपस्थिति और न कोई सार्वजनिक संबोधन के चलते उनकी हेल्थ और लीडरशिप को लेकर दुनियाभर में सवाल खड़े होने लगे. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खुफिया सूत्रों का कहना है कि मोजतबा को गंभीर या फिर शरीर को खराब करने वाली चोटें आई हैं, जिसके चलते वे पब्लिक में नहीं आ सकते हैं और केवल लिखकर ही बातचीत कर रहे. वहीं, ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने पहले उनकी शुरुआती चोटों को मामूली बताया था. सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि मोजतबा देश चलाने के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं.