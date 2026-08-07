Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /फिर अस्पताल में भर्ती हुए मोजतबा खामेनेई? ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हालत पर नया सस्पेंस; इजरायली रिपोर्ट से मची हलचल

फिर अस्पताल में भर्ती हुए मोजतबा खामेनेई? ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हालत पर नया सस्पेंस; इजरायली रिपोर्ट से मची हलचल

Mojtaba Khamenei Condition: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. पहले ही सार्वजनिक जगहों से उनकी अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े किए हुए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 07, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:11 PM IST
फिर अस्पताल में भर्ती हुए मोजतबा खामेनेई? ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हालत पर नया सस्पेंस; इजरायली रिपोर्ट से मची हलचल

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी,छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में आए ₹1000-1000
2
3
4
5