/फिर अस्पताल में भर्ती हुए मोजतबा खामेनेई? ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हालत पर नया सस्पेंस; इजरायली रिपोर्ट से मची हलचल

West Asia War: ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के बेटे और नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हालत गंभीर बताई जा रही है. इजरायली मीडिया के मुताबिक, मोजतबा को अस्पताल ले जाया गया है. इजरायली मीडिया 'चैनल 14' ने ईरान के अंदरूनी सूत्रों और 'यरुशलम पोस्ट' की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि उनकी स्थिति गंभीर है.
'यरूशलम पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा कि अगर हमें जल्द ही उनकी शहादत की खबर सुनने को मिले तो हमें आश्चर्य नहीं होगा.
बता दें कि मोजतबा खामेनेई ने 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी-इजरायली हमले में अपने पिता को खो दिया. इसके बाद उन्होंने अगले सुप्रीम लीडर का पदभार संभाला. हालांकि, इसके बावजूद उनकी कहीं भी उपस्थिति नहीं देखने को मिली. अबतक केवल लिखित बयानों के जरिए ही मोजतबा खामेनेई ने संवाद किया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी-इजरायली हमले में मोजतबा खामेनेई भी गंभीर रूप से घायल हुए. उनका चेहरा भी बिगड़ गया है, जिसके चलते उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा और हमलों से बचने के लिए छिपते हुए सीनियर अधिकारियों से संवाद करना पड़ा.
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने एक सरकारी टीवी के साथ इंटरव्यू में स्वीकार किया कि फिलहाल खामेनेई के साथ उनका डायरेक्ट बातचीत बेहद मुश्किल है. इंटरनेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने भी बार-बार मोजतबा की उपस्थिति पर सवाल उठाए हैं. जुलाई 2026 में सऊदी न्यूज मीडिया ' अल-हदथ' ने इजरायली डिफेंस सोर्स का हवाला देते हुए दावा किया कि मोजतबा खामेनेई इस वक्त ईरान में नहीं हैं. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' के साथ इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन के बाद मोजतबा खामेनेई 90 प्रतिशत अक्षम हो गए थे.
ईरान के सरकारी अधिकारियों ने पहले मोजतबा खामेनेई की चोटों को ज्यादा गंभीर नहीं बताया था. हालांकि, सार्वजनिक रूप से उनकी अनुपस्थिति और न कोई सार्वजनिक संबोधन के चलते उनकी हेल्थ और लीडरशिप को लेकर दुनियाभर में सवाल खड़े होने लगे. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खुफिया सूत्रों का कहना है कि मोजतबा को गंभीर या फिर शरीर को खराब करने वाली चोटें आई हैं, जिसके चलते वे पब्लिक में नहीं आ सकते हैं और केवल लिखकर ही बातचीत कर रहे. वहीं, ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने पहले उनकी शुरुआती चोटों को मामूली बताया था. सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि मोजतबा देश चलाने के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं.