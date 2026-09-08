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बिकने जा रहा खामेनेई का लंदन वाला आलीशान घर, लोन नहीं चुकाने पर आई ऐसी नौबत; कितनी रखी गई कीमत?

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से जुड़ी लंदन की दो प्रॉपर्टीज को बेचने की तैयारी है. दावा किया जा रहा है कि अपार्टमेंट्स के जुड़े कर्ज को न चुका पाने की स्थिति में इसको बेचने का फैसला किया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 08, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:18 AM IST
बिकने जा रहा खामेनेई का लंदन वाला आलीशान घर, लोन नहीं चुकाने पर आई ऐसी नौबत; कितनी रखी गई कीमत?
Image Credit: ब्रिटिश सरकार ने दे दी आलीशान पेंटहाउस को बेचने की इजाजत. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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