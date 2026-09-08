/बिकने जा रहा खामेनेई का लंदन वाला आलीशान घर, लोन नहीं चुकाने पर आई ऐसी नौबत; कितनी रखी गई कीमत?

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है. ईरानी सुप्रीम लीडर से जुड़े लंदन के दो आलीशान अपार्टमेंट्स को बेचा जाएगा. दावा किया जा रहा है कि लोन न चुका पाने की स्थिति में इन अपार्टमेंट्स को बेचने का फैसला लिया गया है. 'द संडे टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, दो में एक लग्जरी पेंटहाउस को साल 2016 में खरीदा गया था. उस वक्त करीब ₹242.53 करोड़ में खरीदी गई इस प्रॉपर्टी को अब केवल ₹153.17 करोड़ में बेचने की तैयारी है.
दरअसल, ब्रिटेन के सरकारी दस्तावेजों में ये प्रॉपर्टी ईरानी बैंकर अली अंसारी के नाम पर दर्ज है. ये आलीशान प्रॉपर्टी लंदन में इजरायली दूतावास के बेहद पास 3A पैलेस ग्रीन में स्थित है. 'डेली मेल' की एक रिपोर्ट में आतंकवाद और सुरक्षा विशेषज्ञ के हवाले से दावा किया गया कि यहां से केवल 50 मीटर से भी कम दूरी पर इजरायली दूतावास का पिछला हिस्सा नजर आता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये पेंटहाउस साल 2014 और 2016 में खरीदे गए थे. दोनों में स्टाफ के लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं. बताया जाता है कि छठी-सातवीं मंजिल पर फैला 3944 वर्गफुट का पांच बेडरूम वाला डुप्लेक्स पेंटहाउस को करीब 153 करोड़ रुपये में बेचने की तैयारी है.
इस प्रॉपर्टी को बेचने की जिम्मेदारी नाइट फ्रैंक और सोथबीज इंटरनेशनल रियल्टी को दी गई है, जो इस पेंटहाउस को लंदन के सबसे प्रतिष्ठित पतों में से एक केंसिंग्टिंन गार्डन के शानदार नजारों वाला डुप्लेक्स पेंटहाउस बता कर मार्केटिंग कर रहे हैं.
ध्यान देने वाली बात है कि इस पेंटहाउस के लिए तैयार किए गए बिक्री ब्रोशर में संपत्ति के राजनीतिक रूप से संवेदनशील कनेक्शन का जिक्र नहीं है. इससे ठीक अलग रिसीवरशिप का हवाला दिया गया है और खरीदारों से सभी जरूरी पूछताछ की सलाह दी गई है.
हालांकि, दूसरा अपार्टमेंट सावर्जनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसकी कीमत नहीं पता चल पाई है. संडे टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अली अंसारी की ओर से लोन का भुगतान न कर पाने के कारण इस प्रॉपर्टी को बेचने की परमिशन ब्रिटिश सरकार की ओर से दे दी गई है.
गौरतलब है कि इस प्रॉपर्टी के मालिक अली अंसारी को मोजतबा खामेनेई का मुख्य फाइनेंसर माना जाता है. इसी साल जुलाई में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने अंसारी पर प्रतिबंध लगाए थे. अमेरिका की ओर से दावा किया गया था कि अंसारी खामेनेई का मुख्य फाइनेंसर था.
अमेरिका का कहना है कि अली अंसारी ही मोजतबा खामेनेई से संबंधित दुनिया भर में फैली संपत्तियों के बड़े नेटवर्क को संभालाता था. इसी के माध्यम से अंसारी खामेनेई और ईरानी शासन से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचा था. बता दें कि केवल अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी अंसारी पर प्रतिबंध लगा चुका है.
ब्रिटिश सरकार की ओर से अंसारी पर IRGC को आर्थिक मदद देने का आरोप लगाया था. इन्ही प्रतिबंधों का हवाला देते हुए ब्रिटेन में अली से संबंधित सभी संपत्तियों को फ्रीज किया गया. हालांकि, अंसारी की ओर से इन सभी आरोपों को खारिज किया गया है.