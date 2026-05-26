'25 साल में इजरायल को खत्म कर देंगे', जंग के बीच मोजतबा की बड़ी चेतावनी; US के चक्कर में पड़ोसियों को भी धमकाया

ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई भले ही इस गद्दी को संभालने के बाद सामने नहीं आए हों, लेकिन वह लिखित संदेश सभी को देते रहे हैं. इस बीच उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक लिखित संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब अमेरिका का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है.
Trending Photos
अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण पूरे पश्चिम एशिया में तनाव जारी है. हाल में ही अमेरिका ने एक बार फिर होर्मुज से लगे बंदर अब्बास पर हमला किया है. हालांकि, अमेरिका की ओर से कहा गया कि यह आत्मरक्षा के लिए किया गया हमला है. इन सबके के बीच ईरान नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने एक बड़ा आह्लान करते हुए मुस्लिम देशों से एकता की अपील की है.
खामेनेई ने एक लिखित संदेश में कहा कि पश्चिम एशिया के देश अब अमेरिकी ठिकनों के लिए ढाल काम नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में एक नई व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिससे अमेरिका को पूरी तरीके से बाहर रखना होगा. खामेनई अपनी गद्दी संभालने के करीब 10 हफ्ते के बाद भी किसी के सामने नहीं आए हैं, लेकिन वह समय-समय पर अपना लिखित संदेश लोगों को देते रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कहा कि अमेरिका के लिए अब न केवल सैन्य अड्डे बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह होगी और न ही दबदबे वाली हैसियत रह जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पश्चिम एशिया में इजरायल का अस्तित्व खतरे में है.
ध्यान देने वाली बात है कि यह संदेश ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिका और ईरान समझौते के लिए आगे बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों देश किसी निष्कर्स पर पहुंच सकते हैं. इससे से भी खास बात है कि इस साल हज यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब अमेरिका और इजरायल का ईरान के साथ टकराव चल रहा है. इस युद्ध ने खाड़ी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है. पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और खाद्य संकट पैदा हो गया है.
यह भी पढ़ें: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की मार से तिलमिलाया लश्कर! पाक नेताओं के दरबार में पहुंचा हाफिज सईद का बेटा, नई साजिश की आ रही बू
गौरतलब है कि खामेनेई ने अपने संदेश में दावा किया है कि इजरायल अब अपने अंतिम चरण के करीब पहुंच गया है. खामेनेई ने कहा कि यह देश अगले 25 सालों बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा. इसके अलावा यह भी चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र के देश अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल का बिल्कुल नहीं करने वाले. अमेरिका का प्रभाव अब दिन-ब-दिन कम हो रहा है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे पड़ोसी देशों को सीधा संदेश है कि वह अमेरिका को अपने क्षेत्र में स्थित किसी भी सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल करने की इजाजत न दें. अगर वह नहीं मानते हैं, तो ईरान उन देशों को नहीं छोड़ेगा. उन्होंने यहां तक दावा किया कि एक समय में अमेरिका का जो जबदबा पश्चिम एशिया में हुआ करता था वह अब नहीं है.
यह भी पढ़ें: डिफेंस और स्पेस की दुनिया में धमाका! भारत-अमेरिका के इस फैसले से कांप उठेंगे चीन-पाकिस्तान
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.