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Hindi Newsदुनियाईरान ने रिलीज किया मोजतबा खामेनेई का ‘रेयर वीडियो’, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हुए आए नजर

ईरान ने रिलीज किया मोजतबा खामेनेई का ‘रेयर वीडियो’, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हुए आए नजर

ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने नए सुप्रीम लीडर का पहला फुटेज जारी किया है, जिसमें उन्हें छात्रों को धार्मिक विज्ञान पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह रणनीतिक वीडियो रिलीज US इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड की उस चौंकाने वाली गवाही का सीधा जवाब है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 56 वर्षीय नेता एक ईरानी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 02:26 PM IST
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Mojtaba-Khamenei
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मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज इस संघर्ष का 21वां दिन है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. इस जंग ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है. अमेरिका और इजरायल के हमलों में अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इन हमलों में ईरान के कई बड़े नेता और सैन्य कमांडर भी मारे गए. सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया. हालांकि, युद्ध शुरू होने के बाद से वह सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए थे, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं.

अब इन तमाम चर्चाओं के बीच मोजतबा खामेनेई का पहला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है, और आने वाले समय में ईरान की रणनीति में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने नए सुप्रीम लीडर का पहला फुटेज जारी किया है, जिसमें उन्हें छात्रों को धार्मिक विज्ञान पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह रणनीतिक वीडियो रिलीज US इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड की उस चौंकाने वाली गवाही का सीधा जवाब है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 56 वर्षीय नेता एक ईरानी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. 

मोजतबा खामेनेई के वीडियो ने दिया दुश्मनों को जवाब

इस वीडियो के साथ ईरान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस मजाकिया बयान का जवाब भी दिया है, जिसमें वे मोजतबा को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की कठपुतली बताते हुए कहते हैं कि उनका कोई जीवन बीमा नहीं है। हालांकि, मोजतबा के स्वास्थ्य और कुशल-मंगल को लेकर उठ रहे सवालों और अफवाहों को शांत करने के बजाय, इस वीडियो ने और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर द्वारा साझा किए गए फुटेज में मोजतबा खामेनेई एक पारंपरिक शैक्षणिक माहौल में, छात्रों के एक समूह को धार्मिक अध्ययन की कक्षा पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें एक डेस्क या लेक्चर स्टैंड पर बैठे हुए, काले रंग की पगड़ी और चोगा पहने हुए, शांत और विद्वतापूर्ण अंदाज़ में बोलते हुए देखा जा सकता है. 

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वीडियो देख सोशल मीडिया पर क्या बोले यूजर्स?

हालांकि, इस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को और भी ज्यादा नाराज कर दिया है; कई लोगों ने यह बताया है कि यह अत्यधिक पिक्सेलेटेड (धुंधला) वीडियो ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी पुराने आर्काइव से निकाला गया हो. एक यूज़र ने कहा, "ओह वाह, हां वह पूरी तरह से जिंदा हैं... यह जरूर आर्काइव से निकाला गया कोई 'बिल्कुल नया' फुटेज होगा. बेवकूफों का झुंड."

क्या मोजतबा खामेनेई 'बुरी तरह घायल' हैं?

अमेरिका ने इसके पहले 13 मार्च को कहा था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई एक अराजक माहौल में घायल हो गए थे और संभवतः उनका चेहरा बिगड़ गया है. हालांकि प्रेस से बात करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया कि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि नए अयातुल्ला अमेरिकी हमले में घायल हुए थे या नहीं. इस बीच, अमेरिका के 'वॉर प्रेसिडेंट' पीट हेगसेथ ने अली खामेनेई के बेटे की ईरान पर शासन करने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोजतबा घायल थे और संभवतः उनका चेहरा बिगड़ गया था. उससे पहले, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन के बेटे यूसुफ पेज़ेशकियन ने पुष्टि की थी कि नए नियुक्त सुप्रीम लीडर को ईरान युद्ध में चोटें आई थीं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वह पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं.

अभी भी टारगेट पर हैं नए सुप्रीम लीडर

इजरायल ने 17 मार्च को घोषणा की कि उसने अपनी सेना को किसी भी वरिष्ठ ईरानी अधिकारी को मारने का आदेश दिया है, जिसके लिए उसे उच्च कमान से किसी और मंजूरी की जरूरत नहीं होगी. एक बयान में इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा, 'प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने IDF को किसी भी वरिष्ठ ईरानी अधिकारी को खत्म करने का अधिकार दिया है, जिसके लिए खुफिया और ऑपरेशनल घेरा पूरा हो चुका है, और जिसके लिए किसी अतिरिक्त मंजूरी की जरूरत नहीं है.'

हम किसी आतंकी के लिए बीमा पॉलिसी नहीं जारी करेंगेः नेतन्याहू

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नेतन्याहू ने कहा था, 'किसी भी आतंकवादी संगठन के नेताओं के लिए 'जीवन बीमा पॉलिसी' जारी नहीं करेंगे.' इजरायल की युद्ध योजनाओं का खुलासा करने से इनकार करते हुए, उन्होंने आगे कहा, "और मेरा यहाँ इस बारे में कोई सटीक रिपोर्ट देने का इरादा नहीं है कि हम क्या योजना बना रहे हैं या हम क्या करने जा रहे हैं.'

यह भी पढ़ेंः अमेरिका ने अपनी विदेशनीति पर... ओमान का ट्रंप पर निशाना, इजरायल पर भी गंभीर आरोप

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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