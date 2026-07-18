ईरान ने रद्दी की टोकरी में डाला 'इस्लामाबाद MOU', ट्रंप के सामने वाहवाही बटोर रहे शहबाज के अरमान धरे रह गए!

Iran Suspends Ceasefire MoU As Conflict Escalates: अमेरिका के हमलों के बाद उस पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर ईरान ने 'इस्लामाबाद MOU' पर ब्रेक लगाने का ऐलान किया है. शनिवार देर शाम तेहरान की सरकार ने ऐलान किया कि वो अमेरिका के साथ हुए समझौते (MoU) को रोक रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है. ईरान का ये भी कहा कि वह अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत किए गए सभी वादों पर तत्काल प्रभाव से काम रोक रहा है.
ईरान ने घोषणा की है कि वह इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के तहत अपनी सारी प्रतिबद्धताओं को रोक रहा है. हालांकि ऐसा करने का ठीकरा उसने अमेरिका पर फोड़ते हुए कहा कि वाशिंगटन के लोगों ने पहले समझौते का उल्लंघन किया, जिसके बाद ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए ये फैसला लेना पड़ा.
आपको बताते चलें कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया दिनों में बढ़ते तनाव के चलते सीजफायर पर खतरा मंडराने लगा था. शनिवार को ईरान ने इसका ऐलान करके अमेरिका को मुहतोड़ जवाब देने की बात कही है.
इस तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमले बढ़े हैं और दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पें शुरू हो गई हैं.
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