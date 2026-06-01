'किले' पर कब्जे ने आग और भड़काई, ईरान ने अमेरिका से बातचीत का हर रास्ता किया बंद!

कई महीने से चल रही मिडिल ईस्ट की जंग थमने का दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी. इस बीच इजरायल के एक हमले ने अमेरिका के साथ चल रही वार्ता को बेपटरी कर दिया है.
Trending Photos
ईरान और अमेरिका में पटरी पर लौट रही बातचीत की कवायद फिर से 'डिरेल' हो गई है. ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल की ओर से सीज फायर के बीच हमले होने से ईरान भड़क गया है. लेबनान में इजरायल के हमले ने आग में घी जैसा काम किया है. लेबनान में एक ऐतिहासिक किले पर अटैक के बाद ईरान ने बातचीत की सभी प्रक्रिया को रोक दिया है.
Tasnim की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर रही है. हालांकि अब तक इस बारे में ईरान की ओर से ऑफिशियली कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है. वहीं अमेरिका की तरफ से भी इस बारे में कोई रिएक्शन नहीं आया है.
इजरायल ने जिस किले को अपने कब्जे में किया है, वो करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है, जिसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था. इस किले पर अब तक कई लोगों ने कब्जा किया है.
इस किले पर सलाहुद्दीन की फौज, मम्लूक, ओटोमन, फ्रांस, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजरायल, सब कब्जा जमा चुके हैं. इजरायल ने इस किलो को 1982 में जीता था. बाद में 2000 आते-आते इसे छोड़ दिया. अब जंग के बीच इजरायल ने फिर से इस किले को अपने कब्जे में लिया है.
ईरान ने अब साफ कहा है कि जब तक इजरायल लेबनान और गाजा पर हमले नहीं रोकता, तब तक किसी भी प्रकार की वार्ता बंद रहेगी. वहीं ईरान ने होर्मूज के साथ-साथ बॉब अल मंडेब को भी बंद करने की चेतावनी दी है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.