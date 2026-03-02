Iran-Israel War: आर-पार के मूड में ईरान, बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, एयरफोर्स कमांडर को भी बनाया निशाना

Advertisement
Iran-Israel War: जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है. ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल के पीएम नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया है. इसके अलावा एयरफोर्स के कमांडर को भी निशाना बनाकर अटैक किया गया है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 02, 2026, 04:13 PM IST
US-Israel Iran War: अली खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान आर या पार के मूड में नजर आ रहा है. ईरान ने सोमवार (2 मार्च) को दावा किया है कि खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाकर हमला किया है. यह टारगेट उनके दफ्तर पर किया गया है. इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स के कमांडर पर भी अटैक किया गया है. हालांकि अब तक इजरायल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.  

'अपराधी पीएम को निशाना बनाया गया'

ईरानी सेना ने बयान जारी कर कहा कि अपराधी पीएम को निशाना बनाया गया है. जल्द ही कामयाबी की खबर दी जाएगी. इस बीच खैबर मिसाइल के हमले से इजरायल के एक बड़े शहर तेव अवीव में सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों में छिप गए हैं. ईरान ने इसे Operation True Promise 4 नाम दिया है और इजरायल के अलावा पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं. ईरान ने इजरायल की कई जगहों पर अटैक किए हैं और नागरिकों से कहा है कि वह सैन्य और सरकारी इमारतों से दूर रहें.

'1500 किलो ले जा सकती है पेलोड'

ईरान ने जिस खैबर मिसाइल को इजरायल पर दागा है, उसकी रेंज 1450 किमी है और यह तीसरी पीढ़ी की सॉलिड फ्यूल मिसाइल है. हालांकि कई रिपोर्ट्स में इसकी रेंज 2000 किमी तक भी बताई गई है. यह मिडिल ईस्ट में कहीं भी मार कर सकती है. यह 1500 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है. वातावरण के बाहर इसकी स्पीड मैक 16 है और टर्मिनल री-एंट्री फेज में यह मैक 8 की स्पीड पकड़ लेती है.  इसमें एडवांस लिक्विड प्रोपेलेंट (हाइपरगॉलिक फ्यूल) भरा जाता है, जिससे इसे वर्षों तक स्टोर करके रखा जा सकता है और 15 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: Israel-Iran War: डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान

'नहीं बंद होंगे सायरन'

IRGC के मुताबिक, हमलों के नए दौर में तेल अवीव में इजराइली सरकारी कैंपस, साथ ही हाइफ में मिलिट्री और सिक्योरिटी सेंटर और पूर्वी यरुशलम के इलाकों को निशाना बनाया गया. बयान में नुकसान या हताहतों की जानकारी नहीं दी गई है. IRGC ने 'कब्जे वाले इलाकों' के लोगों को चेतावनी दी कि वे मिलिट्री बेस, सिक्योरिटी और सरकारी सेंटर के आस-पास से दूर रहें और उनसे 'तुरंत कब्जे वाले इलाकों को छोड़नेट' की अपील की. इसने पहले की चेतावनी को भी दोहराया कि इजराइल में हवाई हमले के सायरन 'कभी नहीं रुकेंगे,' जिससे संकेत मिलता है कि हमले आगे भी जारी रहेंगे.

ये भी पढ़ें: खामेनेई की मौत के बाद पूरे ईरान में उबाल, शहादत को आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रहे शिया मुस्लिम!

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

