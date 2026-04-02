ईरान ने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी जेट्स को बनाया निशाना, खाड़ी मुल्कों में बने पुल हिटलिस्ट में किए शामिल

Iran attack on US Military Base in Jordan: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले 34 दिन से चल रही जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी है. वहीं ईरान भी पीछे न हटने की बात कहते हुए खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला रहा है. उसने गुरुवार को जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला किया. यह बेस जॉर्डन के अल-अजरक में बना हुआ था. मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार, हमले में अमेरिका का कई जेट्स बर्बाद हो गए.

ईरान ने अगली बार के लिए टारगेट किए सेट

उधर, फार्स न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि ईरान ने कुवैत, सऊदी अरब, अबू धाबी और जॉर्डन में बने कई पुलों को भविष्य के सैन्य अभियानों के संभावित लक्ष्य तय किया है. हमलों की अगली कड़ी में उन पुलों को निशाना बनाया जा सकता है. जिससे इन मुल्कों में कनेक्टिविटी टूट जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर पड़ सकता है.

ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम घरीबाबादी ने कहा कि उनका मुल्क अब होर्मुज स्ट्रेट पर अपना शिकंजा और कसने जा रहा है. उसने इस स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही के लिए नई नई नेविगेशन व्यवस्था स्थापित करने के लिए पहला ड्राफ्ट भगभग तैयार कर लिया है. इस ड्राफ्ट को जल्द ही दुनिया के लिए जारी किया जाएगा. इसके बाद सभी देशों को उस ड्राफ्ट में शामिल नियमों का पालन करते हुए ही गुजरने की अनुमति दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुज स्ट्रेट के लिए प्रोटोकॉल तैयार कर रहा ईरान

रूसी न्यूज न्यूज एजेंसी स्पूतनिक को दिए इंटरव्यू में घरीबाबादी ने कहा, 'होर्मुज पर प्रोटोकॉल का ड्राफ्ट तैयारी के अंतिम चरण में है. जैसे ही यह तैयार हो जाएगा, हम ओमान के साथ बातचीत शुरू करेंगे ताकि हम एक संयुक्त प्रोटोकॉल तैयार कर सकें.'

उन्होंने कहा कि नए प्रोटोकॉल में सभी देशों को ईरान और ओमान के साथ समझौता करना अनिवार्य किया जाएगा. उसके बिना किसी भी जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने दावा किया कि यह प्रोटोकॉल होर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और ईरान-ओमान इस सिक्योरिटी की अधिक जिम्मेदारी लेंगे.

'वैश्विक यातायात सुविधाजनक बनाने की कोशिश'

ईरान के उप-विदेश मंत्री ने कहा कि यह प्रोटोकॉल किसी प्रतिबंध के रूप में नहीं बल्कि वैश्विक यातायात को सुविधाजनक बनाने, जहाजों के सुरक्षित गुजरने को सुनिश्चित करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने वाले जहाजों को आवश्यक सेवाएं देने का काम करेगा.