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ईरान टेंशन से जापान-श्रीलंका समेत कई देश तेल संकट से बेहाल, LNG की कीमतें 140% उछलीं; दुनिया में बढ़ा खतरा

Oil Crisis in World Due to Israel Iran Tension: ईरान टेंशन से जापान-श्रीलंका समेत कई देश तेल संकट से बेहाल हैं. दुनिया में LNG की कीमतें 140% उछल चुकी हैं. माना जा रहा है कि यूरोप में अप्रैल के अंत में तेल-गैस संकट गहराएगा.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 02:38 AM IST
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Oil Crisis in Europe Due to Israel Iran Tension: इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका के बीच वार्ता की खबरों के बीच आज आपको दुनिया के तेल संकट के बारे में भी जानना चाहिए. आज वैश्विक तेल बाजार में क्रूड आयल के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई. ये 96 डॉलर प्रति बैरल से 96.40 प्रति डॉलर तक बढ़ा. इसका मतलब साफ है. जेडी वेंस वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं. इसलिए दुनिया को उम्मीद है कि अगर ईरान वार्ता के लिए पहुंचा तो स्थितियां काबू में आ सकती हैं. होर्मुज और उससे तेल सप्लाई पर आश्रित देशों के अंदर तेल संकट बरकरार है. आज आपको दुनिया भर में तेल संकट की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानना चाहिए. दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब खुद ही तबाही का शिकार हो गया.

दुनिया में लगातार बढ़ रहा तेल संकट

9 अप्रैल 2026 को सीजफायर के बाद ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया. वो लेबनान पर इजरायल के हमले का जवाब दे रहा था. मनीफा और खुरैस रिफाइनरी पर ईरानी हमले से 6 लाख बैरल प्रति दिन का उत्पादन ठप हो गया. सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमले से 7 लाख बैरल प्रति दिन उत्पादन रोकना पड़ा. यानी एक झटके में 13 लाख बैरल प्रति दिन का नुकसान हो गया.

यह तेल इतना ज्यादा है कि 13 लाख बैरल क्रूड से मॉरीशस की लगभग 40-45 दिनों की जरूरत पूरी हो सकती है. जबकि मालदीव लगभग 110 दिनों तक चल सकता है. 

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जो देश ये तेल खरीदते थे, उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ी है. उन्हें सीजफायर के बाद उम्मीद थी कि होर्मुज खुलेगा. लेकिन लेबनान पर इजरायल के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया. ट्रंप की आपत्ति के बावजूद सीजफायर के बाद सिर्फ 7 जहाज होर्मुज से निकले हैं. वो भी ईरान की इजाजत के बाद ​एशिया में जापान को होर्मुज बंद होने से सबसे बड़ा झटका लगा है.

एशिया में LNG की कीमतें 140% से ज्यादा बढ़ीं

जापान अपना 95% तेल मिडिल ईस्ट से मंगवाता है. इसमें से 70 % तेल होर्मुज से आता है. उसकी 87% ऊर्जा सिर्फ आयात पर निर्भर है. इस संकट से निपटने के लिए जापान की प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ बैरल तेल रिजर्व से जारी करने का फैसला लिया. इससे जापान का काम 15 दिनों तक चल सकता है. अब जापान ने होर्मुज के वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है.

होर्मुज बंद होने और कतर जैसे देशों पर हमले की वजह से एशिया में LNG की कीमतें 140% से ज्यादा बढ़ गई हैं. इसे सिंगापुर ओर ताइवान जैसे देश इससे सीधे प्रभावित हुए हैं. श्रीलंका में लोग कह रहे हैं कि पहले पैसे नहीं थे पर तेल था. अब पैसे हैं लेकिन तेल नहीं मिल रहा है. आज की तारीख में श्रीलंका ने तेल बचाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है.

श्रीलंका में ईंधन बचाने के लिए हर बुधवार सार्वजनिक अवकाश का एलान किया गया है. स्कूल और यूनिवर्सिटी अब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन खोले जा रहे हैं. आम नागरिकों को एक सप्ताह में सिर्फ 15 लीटर तेल दिया जा रहा है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों को 200 लीटर प्रति सप्ताह तेल ​दिया जा रहा है.

यूरोप में अप्रैल के अंत में गहराएगा तेल-गैस संकट

साउथ कोरिया जैसी एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी तेल संकट का प्रभाव पड़ा है. 1990 के बाद पहली बार साउथ कोरिया में फ्यूल प्राइस कैप लागू किया गया है. यानी सरकार ने पेट्रोल, डीज़ल के दाम की एक अधिकतम सीमा तय कर दी. उससे ज्यादा कीमत पर तेल बेचने की अनुमति नहीं है. पेट्रोल, डीज़ल, केरोसीन और नेफ्था के निर्यात पर रोक लगा दी गई है. साउथ कोरिया का 67% तेल होर्मुज़ से आता है, इसलिए संकट ज्यादा बड़ा है. 

यूरोप में भी अप्रैल के अंत तक गैस और तेल की बड़ी कमी की चेतावनी दी गई है. यानी ये संकट सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिला देने वाला वैश्विक झटका है. जहां तेल, गैस और सप्लाई चेन तीनों पर एक साथ असर पड़ा है.

जंग से तबाह हो सकते हैं खाड़ी मुल्क

इस तेल संकट के बीच ईरान का रुख बता रहा है कि समझौता इतना आसान नहीं है. जब तक समझौता नहीं होगा, तब तक होर्मुज बंद रहेगा. अगर ये स्थिति अगले 2 महीने तक बरकरार रही तो वैश्विक जीडीपी लगभग 3 प्रतिशत कम हो सकती है. जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान होगा. खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा आर्थिक तबाही होगी. 

होर्मुज बंद रहने और युद्ध जारी रहने से सऊदी, कतर और कुवैत की जीडीपी 22 % तक नीचे आ सकती है. होर्मुज बंद रहा तो तेल की कीमतें 130 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं. इससे दुनिया में मंदी और महंगाई का खतरा पैदा हो जाएगा और पाकिस्तान जो खुद ईरान और अमेरिका में सीजफायर करवा रहा है. उसकी इकोनॉमी पूरी तरह ढह सकती है. यानी ईरान और अमेरिका में सीजफायर दुनिया के हित मे है. लेकिन इसके लिए पाकिस्तान पर भरोसा करना दुनिया के साथ धोखा है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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