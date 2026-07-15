/अमेरिका की दादागिरी पर ईरान का महा-पलटवार! बोला- या तो सबको तेल बेचेंगे या फिर खाड़ी में मचेगी तबाही

Iran US War: अमेरिका ने बुधवार तड़के ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी है, जिसके बाद ईरान ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं. ईरान की पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें व्यापार नहीं करने दिया गया, तो वे पूरे मिडिल ईस्ट से होने वाले तेल और गैस के एक्सपोर्ट को पूरी तरह रोक देंगे. इस नए विवाद से दोनों देशों के बीच हुआ अस्थाई शांति समझौता खतरे में पड़ गया है और दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका तेज हो गई है.
मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सेना ने बुधवार सुबह ईरान के बंदरगाहों पर दोबारा आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी लागू कर दी है. अमेरिका का आरोप है कि ईरान उन जहाजों को निशाना बना रहा था जो होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे थे. आपको बता दें कि इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20 फीसदी तेल और गैस का व्यापार होता है. अमेरिका ने इससे पहले अप्रैल में नाकेबंदी की थी, जिसे जून में एक अस्थाई समझौते के बाद हटा लिया गया था. लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत रुकने के बाद हालात फिर से बेकाबू हो गए हैं.
"सबका तेल या किसी का नहीं"
अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में ईरान के बहुत खतरनाक तेवर सामने आए हैं. ईरान की पैरामिलिट्री सेना 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने साफ तौर पर कहा है कि यदि अमेरिका उनके जहाजों को रोकेगा, तो वे पूरे मिडिल ईस्ट से होने वाले ऊर्जा निर्यात को ठप कर देंगे. ईरान के कमांडर का कहना है कि क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए भी नहीं होगा. ईरान के इस कड़े रुख से पूरे विश्व बाजार में हड़कंप मच गया है क्योंकि तेल की सप्लाई रुकने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है.
दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू
नाकेबंदी लागू होते ही दोनों पक्षों के बीच सैन्य टकराव भी काफी तेज हो गया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि उन्होंने सात घंटे तक ईरान के दर्जनों ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए हैं. इसके जवाब में ईरान ने भी उन पड़ोसी देशों पर मिसाइलें दागीं जो अमेरिकी सेना की मेजबानी कर रहे हैं. बहरीन और कुवैत में सुबह-सुबह मिसाइल हमले के सायरन बजने लगे. जॉर्डन की सेना ने भी दावा किया है कि उसने अपनी सीमा में आ रही तीन ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है. अमेरिकी नौसेना के अनुसार ईरान ने अपने पड़ोसी अरब देशों पर दर्जनों ड्रोन और घातक मिसाइलें दागी हैं.
ट्रंप ने टोल टैक्स का फैसला वापस लिया
इस पूरे विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा यू-टर्न लिया है. ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि होर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर 20% का टैक्स लगाया जाएगा. लेकिन खाड़ी देशों के राजाओं और अमीरों की अपील के बाद उन्होंने यह फैसला टाल दिया. ट्रंप ने बताया कि खाड़ी देशों के नेताओं ने अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश करने का वादा किया है. ट्रंप का मानना है कि जहाजों से टैक्स वसूलने से बेहतर यह नया निवेश समझौता है. हालांकि ट्रंप ने ईरान को गंभीर चेतावनी दी है कि अगर उसने बातचीत शुरू नहीं की, तो उसके बिजली घरों और बड़े पुलों को निशाना बनाया जाएगा.
अस्थाई शांति समझौता हुआ पूरी तरह फेल
जून महीने में हुआ 60 दिनों का अस्थाई समझौता अब पूरी तरह टूट चुका है. उस समझौते के तहत ईरान इस बात पर राजी हुआ था कि जहाजों को बिना किसी शुल्क के गुजरने दिया जाएगा. लेकिन अब ईरान का दावा है कि उसे इस समुद्री रास्ते को नियंत्रित करने और फीस वसूलने का पूरा हक है. वहीं अमेरिका इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा है. इस तनातनी की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बाजार में लगातार ऊपर-नीचे हो रही हैं. अगर यह विवाद जल्द नहीं थमा, तो आने वाले दिनों में आम जनता को महंगे ईंधन की मार झेलनी पड़ सकती है.
- एपी के इनपुट के साथ