Fateh Missile: सांप की तरह चलती है ईरान की ये घातक मिसाइल, इजरायल पर दागी; जनरल बोला- ऐसे हथियार मारेंगे जो देखे नहीं होंगे

Fateh Missile: सांप की तरह चलती है ईरान की ये घातक मिसाइल, इजरायल पर दागी; जनरल बोला- ऐसे हथियार मारेंगे जो देखे नहीं होंगे

ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को नई दिशा देते हुए 'फतह' नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल पेश की है. इसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा बटोरी है. बताया जाता है कि इस मिसाइल की रफ्तार मैक 13 से मैक 15 के बीच है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:24 AM IST
Fatah Missile
Fatah Missile

Iran Israel Attack: अमेरिका और इजरायल के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद मिडिल-ईस्ट में बढ़ गया है. अब पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई हैं. ऐसे में ईरान ने भी जवाबी कदम उठाते हुए इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोल दिया. अब ये टकराव खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है. इस बीच ईरान ने फतह मिसाइलों से इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोल दिया है. फतह मिसाइल ईरान की वो मिसाइल है जो ध्वनि से तेज गति से चलती है. 

ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को नई दिशा देते हुए 'फतह' नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल पेश की है. इसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा बटोरी है. बताया जाता है कि इस मिसाइल की रफ्तार मैक 13 से मैक 15 के बीच है. यानी यह ध्वनि की गति से 13 से 15 गुना तेज उड़ान भर सकती है.  इतनी जबरदस्त रफ्तार के कारण इसे पारंपरिक रडार सिस्टम के लिए ट्रैक करना बेहद मुश्किल माना जाता है. इसकी गति और दिशा बदलने की क्षमता इसे और भी घातक बनाती है.

'फतह' मिसाइल ईरानी रक्षा रणनीति की अहम उपलब्धि

रफ्तार के लिहाज से देखें तो यह लगभग 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इतनी तेज गति के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में इसे बहुत कम समय लगता है, जिससे दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का मौका भी बेहद सीमित रह जाता है. 'फतह' मिसाइल को ईरान की रक्षा रणनीति में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है, जो उसके मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाई पर ले जाती है.

क्या है जनरल जब्बारी के बयान का मतलब?

इसी बीच ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) के मेजर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने सख्त बयान जारी कर माहौल को और गरमा दिया. उन्होंने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उकसावे की कार्रवाई जारी रही, तो ईरान ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिनके बारे में अभी दुनिया पूरी तरह से नहीं जानती. जब्बारी के इस बयान को केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. विशेषज्ञों की मानें तो जनरल जब्बारी के इस बयान का मतलब कि ईरान अपने अपडेटेड मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और संभावित गुप्त हथियार प्रणालियों की ओर इशारा कर रहा है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति को जनरल जब्बारी की चेतावनी

ईरान के IRGC के मेजर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने अमेरिकी राषट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तक ईरान ने इस युद्ध में केवल उन्हीं मिसाइलों का प्रयोग किया है जिसके बारे में   ने कहा कि ईरान ने अभी सिर्फ स्टॉक वाली मिसाइलें दागी है. अब हम उन अनदेखे हथियारों का इस्तेमाल भी जल्दी ही करेंगे जिनके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है. विशेषज्ञों की मानें तो ईरानी जनरल के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं जैसे कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात हो सकती है  सरदार जब्बारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा, 'ट्रंप को पता होना चाहिए कि आज हमने पुरानी मिसाइलों का स्टॉक फायर किया है, जल्द ही हम ऐसे हथियार दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे.'

यह भी पढ़ेंः खामेनेई की हत्या कर किसे सत्ता में लाना चाहता है अमेरिका? CIA ने बना लिया ब्लूप्रिंट

