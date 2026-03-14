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इजरायल-यूएस को ड्रोन सपोर्ट देने से भड़का ईरान, ये कद्दावर यूरोपीय देश आया निशाने पर; दी हमले की धमकी

Iran Threat to Ukraine: जंग में इजरायल-यूएस को ड्रोन सपोर्ट देने से ईरान एक कद्दावर यूरोपीय देश पर भड़क गया है. उसने धमकी दी है कि अगर सपोर्ट वापस नहीं लिया गया तो वह उस पर मिसाइलों की बारिश कर देगा. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 15, 2026, 12:01 AM IST
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इजरायल-यूएस को ड्रोन सपोर्ट देने से भड़का ईरान, ये कद्दावर यूरोपीय देश आया निशाने पर; दी हमले की धमकी

Why Iran Threaten Ukraine: अमेरिका और इज़रायल से युद्ध लड़ रहे ईरान ने अब यूक्रेन पर हमले की धमकी दी है. ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख ने आरोप लगाया कि यूक्रेन मिडिल ईस्ट के युद्ध में अमेरिका और इज़रायल की मदद कर रहा है. ईरान के मुताबिक यूक्रेन, इजरायल को तकनीकी और सैन्य सहायता दे रहा है. ईरान इससे पहले भी अमेरिका को मदद का आरोप लगाकर 10 से ज़्यादा देशों पर हमले कर चुका है.

अब यूक्रेन आया ईरान के निशाने पर

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों के ख़िलाफ़ हमला करने वाले ईरान ने अब अमेरिका के एक और सहयोगी को धमकाया है. ये सहयोगी ईरान के आसपास का देश नहीं बल्कि यूरोपीय देश है और ईरान के दोस्त रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है. तेहरान से क़रीब 2500 किलोमीटर दूर यूक्रेन पर अब ईरान ने हमले की धमकी दी है. ईरान ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन इस युद्ध में इज़रायल को ड्रोन की मदद कर रहा है. इस तरह वो सक्रिय रूप से युद्ध में शामिल हो गया है. ऐसे में अब वो ईरान के हमलों का जायज निशाना बन गया है.

अचानक क्यों भड़क गया है ईरान?

सोचिए, यूक्रेन ख़ुद पिछले 4 साल से रूस के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ रहा है. इसके बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में मदद देने का ऐलान किया था. अब ईरान का कहना है कि वो इजरायल की मदद कर रहा है. 

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खबर ये भी है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मेड इन यूक्रेन इंटरसेप्टर ड्रोन भेजे हैं ताकि महंगे एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता कम की जा सके. अब इन बातों से नाराज होकर ईरान सीधे यूक्रेन को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहा है. 

अब यूक्रेन को मिल गया है मौका

वैसे एक तथ्य ये भी है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में ईरान ने रूस की काफ़ी मदद की है. ईरान ने युद्ध की शुरुआत में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रूस को दी थी. उसके बाद शाहेद ड्रोन की पूरी तकनीक ट्रांसफर कर दी. इसी के जवाब में यूक्रेन ने मिडिल ईस्ट का युद्ध शुरू होने पर ईरान को आंख दिखाई थी. अब ईरान इसका जवाब हमले की धमकी के रूप में दे रहा है.

रूस-यूक्रेन युद्ध से भी भयावह हालात

यहां आपको दोनों युद्ध की एक तुलना भी जाननी चाहिए. रूस के ख़िलाफ़ 4 साल के युद्ध में यूक्रेन ने 600 मेड इन अमेरिका पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल दागी हैं. वहीं ईरान की मिसाइलों के जवाब में इस युद्ध के शुरुआती 3 दिनों में ही खाड़ी देशों ने 800 पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल दागी हैं. आप इसी से समझ सकते हैं कि ईरान का युद्ध रूस-यूक्रेन युद्ध की तुलना में कितना बड़ा है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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