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अमेरिका-इजरायल से जंग जीतने के लिए ऐसा क्या करने जा रहा ईरान? नई धमकी से दुनिया को डराया

Iran threat to US-Israel:  ईरान युद्ध के 21वें दिन ईरान ने इजरायल और अमेरिका को ऐसी धमकी दी है, जिसने न सिर्फ वाशिंगटन और यरुशलम बल्कि दुनियाभर के लोगों का डर बढ़ा दिया है. माना जा रहा था कि ईरान अमेरिका के खासमखास देशों पर मिसाइल अटैक कर रहा था, फिर वीकेंड पर ऐसा क्या हो गया कि लोग डर गए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:59 PM IST
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अमेरिका-इजरायल से जंग जीतने के लिए ऐसा क्या करने जा रहा ईरान? नई धमकी से दुनिया को डराया

Iran threatens to target tourist, recreational sites: अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में करीब 2,500 और मरीन तैनात करेगी. इस बीच ईरान ने न सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू बल्कि तमाम वैश्विक नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है. दरअसल ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश जारी रही तो वह न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि दुनियाभर की टूरिस्ट साइट्स पर हमला करेगा. इसके साथ ही ईरान ने भीड़भाड़ वाले अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की धमकी दी है.

दुनिया को दी चेतावनी

ईरान ने इजरायल और पड़ोसी खाड़ी अरब देशों की एनर्जी साइट्स पर भीषण हमले करने के बाद नई धमकी जारी की है. ईरानी लोग नये साल का जश्न मना रहे थे, जिसे नौरोज के नाम से जाना जाता है, ये आम तौर पर त्योहारों वाली छुट्टी का दिन होता है, लेकिन युद्ध के चलते पूरे ईरान में तनाव बना हुआ है.

यानी एक ओर अमेरिकी होर्मुज को खुलवाने के नाम पर अमेरिका से 2500 किलर मरीन कमांडोज तैनात करने जा रहा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारी ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश पर मिडिल ईस्ट में हमारी फौजों की तैनाती बढ़ने जा रही है. US सेना मिडिल ईस्ट में तीन और जंगी जहाज और करीब 2,500 और मरीन तैनात कर रही है. USS बॉक्सर और दो दूसरे एम्फीबियस असॉल्ट शिप, 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के करीब 2,500 मरीन होम पोर्ट सैन डिएगो से मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो चुके हैं. वहीं ईरान ने अपनी नई धमकी से पूरी दुनिया को डरा दिया है. 

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हम अभी और मिसाइलें बना रहे: ईरान

ईरान ने शुक्रवार को दुनिया भर में मनोरंजन और टूरिस्ट जगहों को निशाना बनाने की धमकी देते हुए ये भी कहा कि वो अपने सेफ हाउस में अभी भी पूरे इजरायल और आधी दुनिया तक हमला करने में सक्षम मिसाइलें बना रहा है. जंग शुरू होने की तीन हफ्तों बाद भी ईरान के तेवर बुलंद हैं. अमेरिका-इजरायली हमलों की शुरुआत के लगभग तीन हफ्ते बाद एक विद्रोही लहजा है, जिसमें तेहरान के कई बड़े नेता मारे गए हैं और उसके हथियारों और एनर्जी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है. इसी से तंग आकर ईरान ने पूरी दुनिया को चेताया है. 

मिडिल ईस्ट के तेल संकट से हलकान दुनिया

ईरान के सुप्रीम लीडर और तमाम मिलिट्री कमांडर्स भले ही जंग के पहले दिन ही मार दिए गए हों, लेकिन ईरान ने ऐसी तैयारी की है कि इलेक्ट्रानिक सर्विलांस से टोह लेने के अलावा अमेरिका ये नहीं पता लगा पाया कि जंग को कौन लीड कर रहा है. वहीं अभी पूरी तरह से ये साफ नहीं हो सका है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से उसके हथियारों, न्यूक्लियर या एनर्जी फैसिलिटी को कितना नुकसान हुआ या ईरान का असली इंचार्ज कौन है. वहीं ईरान ने ये भी दिखा दिया है कि वो अभी भी ऐसे हमले कर सकता है जो तेल की सप्लाई रोककर और ग्लोबल इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ईरान के हमलों से दुनिया में तेल-गैस का संकट गहरा गया है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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